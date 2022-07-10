Celsius Network перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX
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Celsius Network перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX

Celsius Network перевела свыше $500 млн в WBTC на биржу FTX


Лендинговая платформа Celsius Network перевела 24 463 WBTC (~$533 млн) на адрес криптобиржи FTX всего через несколько часов после погашения долга в DeFi-протоколе MakerDAO.



7 июля компания закрыла хранилище в MakerDAO и вывела из протокола 23 962 WBTC. Эксперты предполагали, что Celsius продаст активы через внебиржевые сделки, однако позже отметили намерения платформы воспользоваться спотовым рынком. 


Пользователи обратили внимание, что после транзакции компании принадлежит около 98% всех WBTC на FTX.



В разговоре с CoinDesk аналитик Fundstrat Уолтер Тенг объяснил, что ончейн-активность Celsius, связанная со снижением левериджа, окажет давление на стоимость активов, которые компания использовала в качестве залогового обеспечения. 


За последние 24 часа цена биткоина выросла на 6,7% и протестировала отметки выше $22 000, что свидетельствует об относительном спокойствии участников рынка на фоне крупной транзакции. На момент написания актив торгуется вблизи $21 750.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Согласно CoinGecko, WBTC сохраняет паритет к биткоину. Отклонение цен двух активов не превышает 0,18%. 


Вместе с тем инвестиционный директор компании Arca Джефф Дорман назвал странным решение Celsius продать биткоины на спотовом рынке. 



«Кто-нибудь задавался вопросом, почему в первую очередь в качестве залога использовали BTC? BTC, а не доллары США, были вложены в Celsius ее клиентами, и компания использовала их (через WBTC) для получения дохода. Celsis должна вернуть BTC, а не USD. Зачем продавать биткоины, если они должны вернуть их своим клиентам?», — написал он.


13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». Аналитики предположили, что реальная причина произошедшего — «кризис ликвидности».


Комментируя дальнейшие действия компании, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин отметил, что ее руководство сделало ставку на «авантюру с воскрешением». Он высказал мнение, что банкротство фирмы практически неизбежно.


Напомним, бывший DeFi-подрядчик Celsius — KeyFi Inc. — подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства.

# Экономика celsius network, ftx, новости
По материалам: ForkLog

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