Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital

Глава биткоин-биржи Binance Чанпэн Чжао раскритиковал сделку венчурной компании Alameda Research, в рамках которой она предоставила криптовалютному брокеру Voyager Digital кредит на $500 млн. В подкасте Decrypt он заявил, что «никогда бы не пошел на такое соглашение».

18 июня Voyager Digital сообщил, что компания Сэма Бэнкмана-Фрида предоставила ему заем в 200 млн USDC и открыла возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$321 млн по курсу на момент написания).

Когда криптоброкер подал заявление о банкротстве, выяснилось, что Alameda Research является вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital (3AC). Компания может рассчитывать на эти активы для погашения обязательств перед кредиторами.

«Лично мне, и в значительной степени Binance, нравятся очень простые сделки. [...] Нам не по душе соглашения вроде: “Эй, я должен вам денег, вы возвращаете мне столько-то, вы инвестируете в меня, я даю вам еще больше в долг, а затем вы спасете меня”. Почему бы нам просто не вернуть все деньги, вернуться к отправной точке и не поговорить о чистом балансе, кто кому сколько должен?», — сказал Чжао.

Ранее глава Binance сказал, что сделка с Alameda вряд ли спасет Voyager Digital.

So, 3AC owes Voyager a few 100m, went bust. FTX/Alameda gives 3AC $100m, but didn’t save it.



Alameda invests in Voyager, then takes a $377 million loan from Voyager... ok...



V went bust. FTX didn't “bail them out” or return the money?



hard to follow?https://t.co/yx6RJjVZrB