Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители провоцировали его "милостыней"

Вадим Карасев

Чемпион Олимпиады 2020 года и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный в интервью РИА Новости рассказал о провокациях в адрес россиян на международных соревнованиях.

"Помню, какие были провокации, когда выступали в Швейцарии на чемпионате Европы. Когда нам кричали, что мы какие-то не такие русские. Кидали нам деньги: "Купите еды, у вас денег нет!" С трибуны прямо. Здесь вопрос в адекватности людей. Конечно, сейчас спорт немного обесценился. Сегодня вспоминал девиз олимпийский, где добавили слово "вместе", а в итоге получается такая ситуация", – сказал Нагорный.

Он добавил, что все его знакомые спортсмены держатся стойко и тренируются, как прежде, несмотря на трудности с участием россиян в престижных международных соревнованиях.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, однако, заявил, что российские спортсмены везде пользуются уважением вне зависимости от санкций или геополитической ситуации. Тем не менее он признал, что текущее положение теннисистов из России крайне непредсказуемо.

Как ранее писал Ruposters, дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики на год отстранил российского гимнаста Ивана Куляка от соревнований за Z-символику. Во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе он продемонстрировал букву Z на спортивной форме.