Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители провоцировали его "милостыней"
Чемпион Олимпиады 2020 года и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный в интервью РИА Новости рассказал о провокациях в адрес россиян на международных соревнованиях.
Он добавил, что все его знакомые спортсмены держатся стойко и тренируются, как прежде, несмотря на трудности с участием россиян в престижных международных соревнованиях.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, однако, заявил, что российские спортсмены везде пользуются уважением вне зависимости от санкций или геополитической ситуации. Тем не менее он признал, что текущее положение теннисистов из России крайне непредсказуемо.
Как ранее писал Ruposters, дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики на год отстранил российского гимнаста Ивана Куляка от соревнований за Z-символику. Во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе он продемонстрировал букву Z на спортивной форме.