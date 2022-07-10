Что произошло с пятикомнатной квартирой Пугачевой: расследование СМИ
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Что произошло с пятикомнатной квартирой Пугачевой: расследование СМИ

Что произошло с пятикомнатной квартирой Пугачевой: расследование СМИ

В последние месяцы Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин активно обсуждаются общественностью. После неосторожных высказываний юмориста в адрес России, семья в спешном порядке переехала в Израиль. А недавно стало известно, что Пугачева и Галкин находятся в латвийском курортном городе Юрмала.


Высказывания Максима вызвали широкий общественный резонанс. Пара из любимцев россиян превратилась чуть ли не в предателей Родины. На этом фоне всё чаще появляются разговоры о том, приедет ли Примадонна в Россию и что будет с ее имуществом.

Сама Алла Борисовна обещала вернуться к сентябрю, так как у ее детей начинается учебный год.


За годы успешной работе на сцене Примадонна отечественной эстрады успела обзавестись несколькими объектами недвижимости. Самой знаменитой жилплощадью артистки является ее пятикомнатная квартира на Тверской (изначально была четырехкомнатной, но певица объединила ее с рядом находившейся однокомнатной). Алла Борисовна в интервью даже называла ее «местом силы».


Недавно представители издания «КП» решили выяснить, что сейчас происходит с жилплощадью Пугачевой. Проводя расследование, они выяснили, что Алла Борисовна не является владельцем жилья с 2014 года. Новой хозяйкой теперь является ее дочь Кристина Орбакайте. Также изданию стало известно, что ранее Пугачева и Орбакайте владели квартирой совместно – по ½ площади каждая.

Согласно оценке риелторов подобное жилье на Тверской стоит около 150 млн. рублей, а, учитывая звездный статус бывшей и нынешней хозяек, цена в случае продажи может возрасти еще больше.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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