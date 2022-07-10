Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске
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Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске

Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске

В Иркутске на улице Карла Либкнехта завершили строительство блока начальной школы № 14 с углубленным изучением отдельных предметов на 500 мест. Уже получено заключение регионального Стройнадзора, в ближайшее время будет выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Готовность нового блока проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

По информации директора школы Людмилы Тучковой, в здании проводят генеральную уборку. Уже поставлено и смонтировано все необходимое оборудование. На эти цели из городского бюджета выделено более 60 миллионов рублей. Все аудитории здесь оборудованы регулируемыми партами, интерактивными комплексами, комплектами наглядных пособий. В каждом учебном помещении имеется компьютер, также предусмотрены по два мобильных компьютерных класса и кабинета робототехники. Кроме этого, оборудовали гончарную и переплетную мастерские. В актовом зале есть возможность заниматься музыкой, вокалом, театральным искусством. В соответствии со всеми нормами обустроили спортивный зал, раздевалки, библиотеку, медицинский блок и столовую.

Мэр также подчеркнул, что в следующем году на территории школы № 14 предусмотрено благоустройство стадиона, который смогут посещать и жители близлежащих домов. К проектированию этих работ приступят в ближайшие два-три месяца.

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По материалам: irk

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