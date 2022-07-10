"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на дискриминацию россиян в Европе
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"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на дискриминацию россиян в Европе

"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на дискриминацию россиян в Европе

55-летняя Татьяна Лазарева проживает в настоящее время в Испании, окончательно перебравшись туда несколько месяцев назад. Время от времени артистка дает интервью, поливая в них грязью Родину и ее граждан. Однако в Европе юмористка столкнулась с трудностями из-за своего происхождения.

Татьяна Лазарева посетовала, что из-за российского паспорта не могла определенное время распоряжаться своим счетом в иностранном банке, что крайне возмутило актрису.


"Многие уехавшие из России действительно не имеют возможности здесь легализоваться — им просто не открывают счета в банках: мол, у вас российский паспорт, извините. И это жуткая дискриминация! Даже мне заблокировали счет в какой-то момент, пришлось прийти к ним и сказать: "Але, ребята, у меня счет в вашем банке уже 15 лет! Какие вдруг претензии?! И мне его разблокировали. Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без счета в банке, я тут не буду", - пожаловалась Лазарева.


Татьяна Лазарева планирует вернуться в Россию

Артистка признается, что жизнь в Европе крайне дорогая. В Европе есть в наличии свои проблемы и трудности. 

Столкнувшаяся с негативом со стороны соотечественников Татьяна Лазарева старается сохранять оптимизм.

Меня, кроме как алкоголичкой, психической, жалкой разведенкой, смертельно больной, никто никак давно не называет. Мне говорят, что я клоун, что зачем-то полезла в политику... Пишут: "Сдохни, тварь", — но мне плевать! Я далека от того, чтобы сжигать свой российский паспорт. Это прекрасная страна, в которой я выросла.
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По материалам: uposters.ru

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