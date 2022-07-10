День 10 июля в истории

День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).

День во­инской славы РФ, отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года.

Полтавская битва — решающее сражение Северной войны 1700-1721 годов, которую Россия вела со Швецией за выход к Балтийскому морю.

После сокрушительного поражения русской армии под Нарвой в 1700 году. Пётр I, осуществив военную реформу, практически заново создал армию и Балтийский флот. Возвращение русских земель в Ингерманландии, основание нового города-крепости Санкт-Петербург, а также успехи наших войск в Курляндии побудили шведского короля Карла XII вернуться к боевым действиям против России. Он решил атаковать центральную Россию и захватить Москву.

В конце апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон и горожане успешно отбили ряд штурмов. Через месяц к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром I.

Полтавская битва произошла 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года. Русская армия под командованием Петра I разгромила армию противника. В ходе сражения шведы потеряли свыше 9 тысяч убитыми и более 18 тысяч пленными, потери русских составили 1 тысяча 345 человек убитых и 3 тысячи 290 раненых. Победа в Полтавской битве привело к перелому в Северной войне в пользу России и к концу господства Швеции в Европе.

День российской почты.

Праздник был учрежден указом Президента РФ от 16 мая 1994 года в честь к 300-летия создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском. Отмечается во второе воскресенье июля.

Ежегодно «Почта России» обрабатывает порядка 2,5 миллиарда писем и счетов и около 194 миллионов посылок, а также обслуживает более 20 миллионов подписчиков в России, которым доставляется 1 миллиард экземпляров печатных изданий в год.

День рыбака.

Профессиональный праздник не только рыбаков-промысловиков, но и сотрудников рыбинспекций и рыбоводных предприятий, ихтиологов и ихтиопатологов, пограничников, осуществляющих охрану российских водных биоресурсов, а также рыболовов-любителей был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года. Он отмечается во второе воскресенье июля.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны началась оборона Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).

Для руководства нацистской Германии захват города, который являлся одним из крупнейших политических, стратегических и экономических центров Советского Союза, имел важное военно-политическое значение. Потеря Ленинграда означала бы изоляцию северных районов СССР, лишение Балтийского флота возможностей базирования в Балтийском море.

Битва за северную столицу стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. Она продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. В разное время в ней участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединений авиации дальнего действия и Войск ПВО страны, Краснознаменный Балтийский флот (КБФ), Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся Ленинграда и области.

87 лет назад (1935) СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли по­становление «О генеральном плане реконструкции города Москвы».

Первый в истории комплексный план реконструкции столицы был разработан под руководством архитекторов Владимира Семёнова и Сергея Чернышёва.

Основная идея Генплана была в том, чтобы «…строить и создавать высококачественные сооружения для трудящихся, чтобы строительство столицы СССР и её архитектурное оформление полностью отражали величие и красоту социалистической эпохи». Предполагалась ликвидация ряда исторических зданий и возведение монументальных строений государственного значения.

В связи с началом Великой Отечественной войны генплан не был полностью реализован.

104 года назад (1918) была принята первая Конституция РСФСР.

Основной закон молодой страны был утвержден на V Всероссийском съезде Советов. Он состояла из 6 разделов. В качестве первого раздела в

Конституцию РСФСР была включена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».

Государственная власть объявлялась принадлежащей только трудящимся. Верховным органом власти в РСФСР являлся Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).

Главные принципы Конституции 1918 года легли в основу не только последующих конституций союзных и автономных советских республик, но и Конституции СССР, принятой в 1924 году.

97 лет назад (1925) в американском городе Дейтон (штат Теннесси) начался так называемый «Обезьяний процесс».

Перед судом предстал молодой учитель средней школы Джон Скоупс, который на своих лекциях рассказывал об основах эволюционного учения Чарльза Дарвина и о запрещенной в то время в ряде штатов (в том числе и Теннесси) теории происхождения человека от обезьяны.

Несмотря на протесты как американской, так и мировой общественности, Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате штрафа в размере 100 долларов.

«Обезьяний процесс» стал одним из самых известных судебных процессов в истории США.

144 года назад (1878) в Англии впервые во время футбольного матча арбитр использовал свисток.

Организованный футбол появился в Англии в начале XIX века, а судьи стали выходить на поле только лишь в 1873 году. Арбитром мог стать любой любитель этой спортивной игры. Первоначально они в игру по собственной инициативе вмешиваться не могли. Судьи следили за временем, делали пометки о матче, удаляли или назначали игроков, а также решали споры представителей команд, но только в том случае, если игроки не могли уладить разногласие самостоятельно. Свистка у арбитров не было. Чтобы привлечь к себе внимание, они кричали, жестикулировали или использовали колокольчик.

С появлением свистка связан забавный случай. 10 июля 1878 года один из футбольных матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он, чтобы разнять игроков, автоматически, засвистел в свисток. От неожиданности футболисты прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются свистком.