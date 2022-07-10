Депутаты Госдумы запретили раздел квартир на микродоли

Депутаты Госдумы активно занялись искоренением так называемых «резиновых квартир» — они уже одобрили законопроект о запрете раздела жилых помещений на микродоли, теперь речь идет о введении запрета на прописку более одного человека на шесть квадратных метров, если речь идет не о родственниках, рассказал агентству «Прайм» руководитель проектов Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгений Николаенко, сообщает РИА «Новости».

В конце июня в третьем чтении был принят законопроект, который вносит изменения в статью 30 Жилищного кодекса РФ, ограничивая право на бесконечную продажу микродолей. Теперь на каждого собственника должно приходиться не менее шести квадратных метров общей площади. В противном случае сделка признается недействительной.

Это должно привести к тому, что практика покупки с различными целями микродолей ( 1/50 или 1/100 доли в квартире) уйдет в прошлое. «Особенно „резиновые квартиры“ характерны для Москвы. Столица предлагает достаточно хороший перечень социальных благ (медицинское обслуживание, повышенный размер пенсии и т.п.), право обладания которыми необходимо подтвердить наличием соответствующей регистрации по месту жительства», — пояснил Евгений Николаенко.

Исключения из нового правила — возникновение права на жилье по наследству или после приватизации, а также сделки, заключенные до вступления закона в силу. Обсуждают в Госдуме и запрет на регистрацию в квартирах более одного человека на шесть квадратных метров, если они не являются родственниками.