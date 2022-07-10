Dicey Dungeons получила крупное бесплатное DLC, игра доступна в Game Pass

Вадим Карасев





На этой неделе разработчики Dicey Dungeons выпустили проект на мобильных устройствах. Вместе с тем, для игры было выпущено крупное бесплатное дополнение — Reunion. DLC Reunion предлагает игрокам новую кампанию из 6 эпизодов, прохождение которых займет около 4-5 часов. Заявлено, что игроков ждет «новая музыка, новые арты, новый геймплей и новое снаряжение» в рамках этого бесплатного DLC.

Чтобы запустить уровни из дополнения Reunion, нужно в игре Dicey Dungeons перейти в раздел «Бонусные эпизоды» и далее выбрать соответствующее DLC. Отметим, что кроме базовой кампании в игре Dicey Dungeons еще доступны бонусные уровни, приуроченные к Хэллоуину.

Игра Dicey Dungeons доступна в подписке Game Pass. Проект представляет собой пошаговый «рогалик», где главными героями выступают кубики.

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