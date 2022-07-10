Дмитрий Маликов разругался с женой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Маликов разругался с женой

Дмитрий Маликов разругался с женой
Певец Дмитрий Маликов очень серьезно поругался с супругой. Семья Дмитрия Маликова одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пока одни разводятся или заводят молодых любовниц, певец строит счастье с любимой женой Еленой. 52-летний Маликов признается, что познакомился с будущей супругой, когда ему было 22 года. На тот момент он был суперзвездой российской эстрады, имел отношения с Натальей Ветлицкой и встречался с красотками и моделями. Елена привлекла его мудростью, красотой и обаянием. «Она ему встретилась, а он ей попался», — так охарактеризовал отношения Маликов. Он сразу понял, что нужно держаться этой женщины и стал жить с ней вместе. Пара много путешествовала, занималась концертной деятельность, представляла музыкальные проекты. В 2000 году родилась их общая дочь Стефания — по мнению Дмитрия, это событие укрепило их союз, но через восемь лет он дал трещину.
«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились», — признался певец. Маликов говорит, что жить с ним вместе тяжело: он может и вспылить, и эмоционально ответить. Елена тоже имеет сложный характер, но быстро остывает и начинает спокойно разбирать конфликт. Именно это его и привлекает в ней: она всегда знает, чего хочет, может объяснить свои решения и дать дельный совет. Залогом счастливого брака исполнитель хита «Звезда моя далекая» считает и хорошую сексуальную жизнь — если чего-то начинает не хватать в браке, то партнеры засматриваются налево. Но это не его случай. «У меня жена очень гордая, никогда в телефон мой смотреть не будет — опять же из-за уверенности в себе. Я ее тоже не ревную, настолько в ней уверен, знаю, что она честна со мной», — говорит Дмитрий для YouTube-проекта «Жить плюс». Напомним, что в 2018 году Маликов вновь стал папой. Суррогатная мама из Петербурга родила ему сына Марка. Мальчик стал настоящим любимцем семьи.
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе
Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на
В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ
В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ
Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда о манкурте
Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда
Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29
Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29
Дмитрий Маликов разругался с женой
Дмитрий Маликов разругался с женой
Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
Вячеслав Зайцев зарабатывает копейки в своем доме моды
Вячеслав Зайцев зарабатывает копейки в своем доме моды
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин
У Татьяны Лазаревой заблокировали счета за рубежом
У Татьяны Лазаревой заблокировали счета за рубежом
Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в Game Pass
Слух: Microsoft хочет добиться релиза игр NIS America на Xbox и в
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие
Шарлотта Казираги, принцесса Каролина, Кристиан Лубутен на "Балу роз" в Монако
Шарлотта Казираги, принцесса Каролина, Кристиан Лубутен на "Балу

Топ на сегодня

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»

Еще по теме

Дмитрий Маликов: «У нас с женой был кризис в 2008 году, мы месяц не разговаривали»
СМИ: суррогатная мать родила Дмитрию Маликову второго ребенка
Дмитрий Маликов признался, как уживается с женой тридцать лет
Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз