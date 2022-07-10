Дмитрий Маликов: «У нас с женой был кризис в 2008 году, мы месяц не разговаривали»
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Дмитрий Маликов: «У нас с женой был кризис в 2008 году, мы месяц не разговаривали»

Дмитрий Маликов: «У нас с женой был кризис в 2008 году, мы месяц не разговаривали»

Семья Дмитрия Маликова одна из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пока одни разводятся или заводят молодых любовниц, певец строит счастье с любимой женой Еленой.


52-летний Маликов признается, что познакомился с будущей супругой, когда ему было 22 года. На тот момент он был суперзвездой российской эстрады, имел отношения с Натальей Ветлицкой и встречался с красотками и моделями.

Елена привлекла его мудростью, красотой и обаянием. «Она ему встретилась, а он ей попался», — так охарактеризовал отношения Маликов. Он сразу понял, что нужно держаться этой женщины и стал жить с ней вместе. Пара много путешествовала, занималась концертной деятельность, представляла музыкальные проекты. В 2000 году родилась их общая дочь Стефания — по мнению Дмитрия, это событие укрепило их союз, но через восемь лет он дал трещину.

«У нас был кризис в 2008 году. Это случилось за границей на одном из мероприятий. Мы оба вспыльчивые, яркие, импульсивные. Она что-то сказала, я резко ответил, слово за слово… Мы месяц не разговаривали. А потом простили друг друга, соскучились», — признался певец.

Маликов говорит, что жить с ним вместе тяжело: он может и вспылить, и эмоционально ответить. Елена тоже имеет сложный характер, но быстро остывает и начинает спокойно разбирать конфликт. Именно это его и привлекает в ней: она всегда знает, чего хочет, может объяснить свои решения и дать дельный совет. Залогом счастливого брака исполнитель хита «Звезда моя далекая» считает и хорошую сексуальную жизнь — если чего-то начинает не хватать в браке, то партнеры засматриваются налево. Но это не его случай.

«У меня жена очень гордая, никогда в телефон мой смотреть не будет — опять же из-за уверенности в себе. Я ее тоже не ревную, настолько в ней уверен, знаю, что она честна со мной», — говорит Дмитрий для YouTube-проекта «Жить плюс».

Напомним, что в 2018 году Маликов вновь стал папой. Суррогатная мама из Петербурга родила ему сына Марка. Мальчик стал настоящим любимцем семьи.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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