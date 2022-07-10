Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дом-2 завалил характер Яны Захаровой

Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
В данный момент Яна Захарова никак не может забыть о своих приключениях на Дом-2. Она регулярно вспоминает своё пребывание на проекте. Девушка уверена, что телестройке не удалось изменить её личную жизнь, однако благодаря не самому дружелюбному коллективу она смогла серьёзно закалить характер.
 В данный момент Яна Захарова никак не может забыть о своих приключениях на Дом-2. Она регулярно вспоминает своё пребывание на проекте. Девушка уверена, что телестройке не удалось изменить её личную жизнь, однако благодаря не самому дружелюбному коллективу она смогла серьёзно закалить характер.

В данный момент Яна действительно счастлива, ведь правоохранительным органам удалось задержать мошенников. Они пытались шантажировать девушку откровенными фотографиями, которые сделали якобы для кастинга. Захарова рассказывала об этом неприятном инциденте не только в своём личном блоге, но и под камерами Дом-2.

В данный момент девушка по-настоящему счастлива. Полиция справилась со своей задачей, поэтому история с мошенниками подошла к своему логическому завершению. Однако фанатам до сих пор интересно, перестанет ли Яна Захарова после такого стресса ходить по сомнительным кастингам? Или она будет продолжать до тех пор, пока не влипнет в очередные неприятности, желая выставить своё тело напоказ и стать более популярной?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне
Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о Волынской резне
За что люди чаще всего ненавидят Тельцов
За что люди чаще всего ненавидят Тельцов
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Dicey Dungeons получила крупное бесплатное DLC, игра доступна в Game Pass
Dicey Dungeons получила крупное бесплатное DLC, игра доступна в Game
Девушка учится заигрывать по советам из Интернета
Девушка учится заигрывать по советам из Интернета
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были рвота, капельницы»
Саша Новикова: «Думала, беременность станет лучшим периодом, но были
Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
Россиянам рассказали о схожести симптомов коронавируса и ОРВИ
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
Чанпэн Чжао раскритиковал сделку Alameda Research с Voyager Digital
До +24 ожидается в Иркутске днем 10 июля
До +24 ожидается в Иркутске днем 10 июля
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители провоцировали его "милостыней"
Чемпион-олимпиец Нагорный рассказал, как европейские зрители

Топ на сегодня

В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого отряда
В Вихоревке заключенные колонии напали и избили осужденных из другого
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Стало известно о согласии Канады вернуть турбину для «Северного
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной Мадонны
Неестественное тело в сеточке. Скандальные фото 63-летней ботоксной
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Светлана Лобода осталась без будущего, уверен известный продюсер
Мальчики по вызову, готовые на все: Стас Садальский о бурном прошлом Татьяны Васильевой
Мальчики по вызову, готовые на все: Стас Садальский о бурном прошлом

Еще по теме

Благодаря Козлову у Алёны Опенченко открылся новый талант
Школа ремонта: Выпуск №616 - 6.05.2017
СМИ: Яна Рудковская беременна
Мария Захарова госпитализирована в Москве