Дом-2 завалил характер Яны Захаровой
Сегодня, 07:10 Вадим Карасев
В данный момент Яна Захарова никак не может забыть о своих приключениях на Дом-2. Она регулярно вспоминает своё пребывание на проекте. Девушка уверена, что телестройке не удалось изменить её личную жизнь, однако благодаря не самому дружелюбному коллективу она смогла серьёзно закалить характер.
В данный момент Яна Захарова никак не может забыть о своих приключениях на Дом-2. Она регулярно вспоминает своё пребывание на проекте. Девушка уверена, что телестройке не удалось изменить её личную жизнь, однако благодаря не самому дружелюбному коллективу она смогла серьёзно закалить характер.
В данный момент Яна действительно счастлива, ведь правоохранительным органам удалось задержать мошенников. Они пытались шантажировать девушку откровенными фотографиями, которые сделали якобы для кастинга. Захарова рассказывала об этом неприятном инциденте не только в своём личном блоге, но и под камерами Дом-2.
В данный момент девушка по-настоящему счастлива. Полиция справилась со своей задачей, поэтому история с мошенниками подошла к своему логическому завершению. Однако фанатам до сих пор интересно, перестанет ли Яна Захарова после такого стресса ходить по сомнительным кастингам? Или она будет продолжать до тех пор, пока не влипнет в очередные неприятности, желая выставить своё тело напоказ и стать более популярной?
По материалам: life-dom2