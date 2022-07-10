Дом-2 завалил характер Яны Захаровой

Вадим Карасев

В данный момент Яна Захарова никак не может забыть о своих приключениях на Дом-2. Она регулярно вспоминает своё пребывание на проекте. Девушка уверена, что телестройке не удалось изменить её личную жизнь, однако благодаря не самому дружелюбному коллективу она смогла серьёзно закалить характер.В данный момент Яна действительно счастлива, ведь правоохранительным органам удалось задержать мошенников. Они пытались шантажировать девушку откровенными фотографиями, которые сделали якобы для кастинга. Захарова рассказывала об этом неприятном инциденте не только в своём личном блоге, но и под камерами Дом-2.В данный момент девушка по-настоящему счастлива. Полиция справилась со своей задачей, поэтому история с мошенниками подошла к своему логическому завершению. Однако фанатам до сих пор интересно, перестанет ли Яна Захарова после такого стресса ходить по сомнительным кастингам? Или она будет продолжать до тех пор, пока не влипнет в очередные неприятности, желая выставить своё тело напоказ и стать более популярной?