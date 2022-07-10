Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
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Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах

Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
Алла Пугачева периодически садится на диеты. В свои «немного за семьдесят» Алла Пугачева словно обрела вторую молодость. Поклонники гадают, как ей удается поддерживать себя в столь хорошей форме, хотя и переживают за ее здоровье. Предполагают, что помимо пластических операций, которые видно невооруженным глазом, артистка придерживается исключительно здорового образа жизни. Правду рассказал человек, близкий к окружению Примадонны. Он признал, что Алла Борисовна действительно постоянно пытается садиться на разные диеты, но всегда не слишком успешно.
«Дело в том, что Алла и в юности не особенно этим заморачивались — жажда жизни во всех ее проявлениях побеждала. Однажды они даже пытались худеть на пару с Галиной Волчек — они очень близко дружили. И вот целый день жевали разную полезную траву, потом посмотрели друг на друга, схватили такси и помчались в ресторан. Так что диеты — это не совсем пугачевская история», — поделился подробностями анонимный друг с МК.ru. Но некоторые ограничения в питании все же присутствуют.  «Жаренное, жирное не ест. Алкоголь практически тоже не употребляет или по минимуму. Довольно строгая программа по употреблению сладкого», —  уточнил собеседник издания.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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