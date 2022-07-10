Джонсон задумался об уходе из политики
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Джонсон задумался об уходе из политики

Джонсон задумался об уходе из политикиThe Daily Telegraph: объявивший об отставке Борис Джонсон задумался об уходе из политики

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон задумался о том, чтобы уйти из политики. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, политик пока не собирается отказываться от своего депутатского мандата. Он хочет избежать проведения довыборов в Палату общин парламента Британии в своем избирательном округе, поскольку они могут закончиться победой оппозиционного кандидата и стать новым ударом для правящей Консервативной партии.

В то же время Джонсон не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала его предшественница Тереза Мэй.

Как пишет газета, в случае ухода из политики Джонсон может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.

В четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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