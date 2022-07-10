Екатерина Волкова показала загорелую фигуру в красном бикини
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Екатерина Волкова показала загорелую фигуру в красном бикини

Екатерина Волкова показала загорелую фигуру в красном бикини
48-летняя актриса Екатерина Волкова провела отпуск в Сочи и напоследок поделилась фото в бикини. Звезда сериалов «Доктор Преображенский» и «Скорая помощь», Екатерина Волкова отказалась лететь в дальние края и выбрала для отдыха Сочи. Артистка купалась в теплом Черном море, загорала и много ходила. Сегодня бывшая гражданская жена писателя Эдуарда Лимонова показала свою фигуру после 10-дневного отдыха на курорте. Волкова в красном купальнике встала во весь рост, опустила руки и с полуулыбкой посмотрела в объектив камеры.
«О море, море... Чувства из детства чего-то необъятного и непостижимого. Перед отъездом купила яркий купальник», — пояснила Екатерина. Поклонники актрисы поблагодарили ее за «приобщение к морю» и отметили красивую фигуру Екатерины. «Невероятно красивая вы! И невероятно красивый, вам очень идущий купальник!», «Как мы счастливы и рады, что вы отдыхаете, кайфуете. Глаза блестят. Смотришь — и тоже хочется на море», «Екатерина Юрьевна, полностью с вами согласна! Море — это что-то нереальное и непостижимое», — написали фанаты. Кстати, Волкова недавно стала бабушкой. Ее старшая дочь Валерия, живущая в немецком Марбурге, родила сына Тимофея. У актрисы и певицы также есть двое детей от Эдуарда Лимонова – дочь Александра и сын Богдан.
# Шоу-бизнес Волкова Екатерина Юрьевна
По материалам: z-aya

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