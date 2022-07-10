Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост премьера

Вадим Карасев

Telegraph: Джереми Хант и Саджид Джавид выдвинули кандидатуры на пост премьера Британии

Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид заявили о намерении выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства после отставки Бориса Джонсона. Оба кандидата сделали соответствующее заявление газете Telegragh.

Хант напомнил, что на данный момент он единственный среди кандидатов, кто не работал в правительстве действующего премьера.

«Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились», — заявил он, заверив, что его избрание позволит восстановить доверие британцев к правительству.

Джавид, в свою очередь, выразил мнение, что Британия в последние годы «немного сбилась с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого». «пытаясь сделать немного того, немного этого». «И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)», — предположил он.

Ранее стало известно о намерении главы Минтранса Гранта Шаппса и бывшего главы Минфина Риши Сунака также баллотироваться на пост главы британского правительства.

Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании в четверг, 7 июля. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.