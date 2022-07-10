ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
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ФРГ предрекли крах из-за собственной политики

ФРГ предрекли крах из-за собственной политикиОбозреватель DWN Фридрих предрек ФРГ крах из-за санкций против РФ и собственной политики

Санкции против России и собственная энергетическая политика ведут ФРГ к краху. Об этом заявил в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten (DWN) обозреватель Марк Фридрих, передает РИА Новости.

Журналист обратил внимание на данные по внешнеторговому балансу Германии с начала года. Выяснилось, что профицит торговли в мае сократился до полумиллиарда евро, а за первые пять месяцев разница между экспортом и импортом обвалилась на 70,7 процента в сравнении с предыдущими показателями.

Фридрих предрек, что ФРГ, теряя конкурентоспособность, лишится рабочих мест, социального обеспечения и процветания. По словам обозревателя DWN, Берлин «катапультировался на обочину» из-за высокомерия и теперь едва ли сможет удержать Евросоюз (ЕС) на плаву.

Возможности иссякают параллельно с экономическим разрушением Германии, добавил Фридрих. Государство оказалось в порочном круге из потрясений и выхода из этой ситуации пока нет, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что экономика стран Евросоюза на фоне кризиса на Украине может столкнуться с сочетанием рецессии и рекордной инфляции. По мнению опрошенных экспертов, состояние экономики, на которой отразилась пандемия COVID-19, ухудшилось на фоне украинского кризиса, разрушившего оптимистичные сценарии быстрого восстановления прежних темпов развития ЕС.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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