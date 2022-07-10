Герои "Союзмультфильма", которых переделали на новый лад (10 фото)
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Герои "Союзмультфильма", которых переделали на новый лад (10 фото)

Волк из мультипликационного сериала «Ну, погоди» (1969-2021)Наше мультипликационное прошлое - это святое. Поэтому когда современные мультипликаторы "обновляют" героев старых советских мультфильмов, общество, как правило, реагирует бурно и негативно. Но ничего не поделаешь. Многие нынешние режиссеры (не только в России) сегодня работают по принципу "все новое - хорошо забытое старое". Герои "Союзмультфильма" также попали под волну "перезапусков" и "ремейков". Давайте посмотрим, кого из знакомых нам персонажей переделали на новый лад.

Волк из мультипликационного сериала «Ну, погоди» (1969-2021)


Почитатели классического мультфильма «Ну, погоди» долгое время не могли прийти в себя после выхода его перезапуска, который состоялся 17 декабря 2021. Только трейлер набрал более 28 тысяч дизлайков на YouTube. Работа получила много отрицательных отзывов. Однако создатели не сдаются и продолжают выпускать новые серии мультфильма, уповая, что зритель проникнется героями и полюбит их так же, как и в детстве.

Заяц из мультипликационного сериала «Ну, погоди»

Заяц из мультипликационного сериала «Ну, погоди»
Дядя Фёдор из «Трое из Простоквашино» (1978-2018)

Дядя Фёдор из «Трое из Простоквашино» (1978-2018)
Продолжение легендарного мультфильма «Трое из Простоквашино» не осталось незамеченным. Только за сутки первую серию посмотрело более четырнадцати миллионов человек. В комментариях к мультику взрослые люди часами спорили о плюсах и минусах нового творения студии «Союзмультфильм». Однако к единому мнению прийти так и не получилось. У картины появились свои почитатели и ярые противники.

Кот Матроскин из «Трое из Простоквашино»

Кот Матроскин из «Трое из Простоквашино»
Шарик из «Трое из Простоквашино»

Шарик из «Трое из Простоквашино»
Печкин из «Трое из Простоквашино»

Печкин из «Трое из Простоквашино»
Мама дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Мама дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»
Папа дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»

Папа дяди Фёдора из «Трое из Простоквашино»
Галчонок из мультфильма «Трое из Простоквашино»

Галчонок из мультфильма «Трое из Простоквашино»
Премьера первого сезона обновлённого «Простоквашино» состоялась 3 апреля 2018 года. На данный момент вышло три полноценных сезона. Последние серии вышли 1 сентября 2021 года. Вполне возможно, что вскоре нас ожидает очередное продолжение мультфильма о дяде Фёдоре и его друзьях.

Чебурашка из мультфильма «Крокодил Гена» (1969-2022)

Чебурашка из мультфильма «Крокодил Гена» (1969-2022)
Кинокомпания «Централ партнершип» 20 июня опубликовала первый тизер-трейлер «Чебурашки». Всеми любимым ушастый герой попадает в небольшой приморский городок, где знакомится с угрюмым стариком по имени Геннадий (и он нисколечко не крокодил). В грядущей экранизации сыграли Сергей Гармаш, Фёдор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева и Дмитрий Лысенков. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. Режиссированием картины занялся Дмитрий Дьяченко, который снял трилогию «Последний богатырь».
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По материалам: триникси

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