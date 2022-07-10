Хоккеиста Кирилла Капризова не пускают в штаты

25-летнему хоккеисту и олимпийскому чемпиону Кириллу Капризову отказали во въезде в США, где он играл за клуб «Миннесота Уайлд». Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию, сообщает The Score со ссылкой на The Athletic. Хоккеист пытался въехать в США из Дубая, но получил отказ. Позже он попытался пересечь океан через Карибские острова, но его также не пустили, после чего он вернулся в Россию. Многие европейские игроки в сезоне-2021/22 выступали без рабочих виз из-за пандемии COVID-19.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Капризов может быть связан с бывшим полицейским Фаритом Самигуллиным, который был задержан в апреле за незаконную помощь в покупке военных билетов. Относительно местонахождения форварда поступает противоречивая информация: сообщалось, что он вернулся в США, однако генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что игрок до сих пор находится в России. Капризов играет за «Миннесоту» с сезона-2020/21. В прошлом сезоне 25-летний россиянин провел 87 игр в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ, набрал 116 очков (54 шайбы и 62 передачи). К слову, в светской тусовке Капризов известен как бывший бойфренд дочери Дмитрия Маликова Стефании. Поговаривают. что молодые люди, не афишировавшие роман, расстались не самым красивым образом.