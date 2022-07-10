Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе

Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе


Игра Immortality выходит уже в этом месяце — ее релиз состоится 26 июля на Xbox Series X | S и PC. Это новый проект от Сэма Барлоу, создателя Her Story, который сразу после релиза станет доступен в подписке Game Pass. Как и прошлые работы Барлоу, игра Immortality выполнена в жанре FMV.

В Immortality рассказывается о Мариссе Марсель — кинозвезде, которая снялась в трех фильмах, но ни один из них так и не был выпущен, а после Марисса исчезла. Игрокам предстоит разобраться в этом запутанном деле, исследуя кадры из фильмов Мариссы Марсель.

Некоторые критики уже получили возможность опробовать Immortality, пока в рамках ранней демо-версии. Они хвалят игру, отмечая, что это явно самая амбициозная игра Барлоу.

Портал Digitaltrends следующим образом описывает игровой опыт от Immortality:

Исходя из демо, которую я опробовал на Tribeca Fest, игра Immortality обещает стать не только самой амбициозной работой Барлоу на сегодняшний день, но, возможно, и самым впечатляющим проектом FMV за всю историю. Это ошеломляющий интерактивный опыт, о котором я не могу перестать думать даже спустя несколько дней после игры.

Gamesradar тоже позитивно отзываются о проекте:

Кажется, что я успел только поверхностно посмотреть на Immortality и его тайны, до того, как демонстрация закончилась. Но я был удивлен тем, сколько всего вложилось в такой короткий промежуток времени. Я уже вижу, как трачу много времени на изучение мелких деталей и нюансов каждой сцены в Immortality, мне не терпится добраться до сути всего этого.

Релиз Immortality состоится 26 июля, на Xbox One игра не выйдет — только Xbox Series X | S и PC.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Володин: Джонсон настаивал на ударах по мирным городам РФ, его нужно судить
Володин: Джонсон настаивал на ударах по мирным городам РФ, его нужно
Как выглядит могила меньшова
Как выглядит могила меньшова
Молодой ухажер Волочковой: «Зачем обязательно писать, что мы с ней любовники?»
Молодой ухажер Волочковой: «Зачем обязательно писать, что мы с ней
Кандидат в премьеры Великобритании предложил выслать из страны россиян
Кандидат в премьеры Великобритании предложил выслать из страны россиян
Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе
Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на
В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ
В Японии рассказали подробности об убийстве Абэ
Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда о манкурте
Почему в июле и августе 31 день, а не 30, с чем это связано, легенда
Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29
Российская авиация сбила два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29
Дмитрий Маликов разругался с женой
Дмитрий Маликов разругался с женой
Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
Друг Алла Пугачевой рассказал о ее диетах
Вячеслав Зайцев зарабатывает копейки в своем доме моды
Вячеслав Зайцев зарабатывает копейки в своем доме моды
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин
Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин

Топ на сегодня

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте все больше походит на Аллу Пугачеву
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Ксения Бородина не может найти время на детей на отдыхе
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»

Еще по теме

Immortality будет в Game Pass сразу после релиза — представлен новый трейлер
Her Story вышла в Microsoft Store и попала в Game Pass
Объявлена дата релиза Loot River, игра сразу будет в Game Pass
Loot River выйдет в Game Pass на Xbox в день релиза