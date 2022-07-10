Immortality хвалят критики в рамках превью, игра будет в Game Pass на релизе

Вадим Карасев





Игра Immortality выходит уже в этом месяце — ее релиз состоится 26 июля на Xbox Series X | S и PC. Это новый проект от Сэма Барлоу, создателя Her Story, который сразу после релиза станет доступен в подписке Game Pass. Как и прошлые работы Барлоу, игра Immortality выполнена в жанре FMV.

В Immortality рассказывается о Мариссе Марсель — кинозвезде, которая снялась в трех фильмах, но ни один из них так и не был выпущен, а после Марисса исчезла. Игрокам предстоит разобраться в этом запутанном деле, исследуя кадры из фильмов Мариссы Марсель.

Некоторые критики уже получили возможность опробовать Immortality, пока в рамках ранней демо-версии. Они хвалят игру, отмечая, что это явно самая амбициозная игра Барлоу.

Портал Digitaltrends следующим образом описывает игровой опыт от Immortality:

Исходя из демо, которую я опробовал на Tribeca Fest, игра Immortality обещает стать не только самой амбициозной работой Барлоу на сегодняшний день, но, возможно, и самым впечатляющим проектом FMV за всю историю. Это ошеломляющий интерактивный опыт, о котором я не могу перестать думать даже спустя несколько дней после игры.

Gamesradar тоже позитивно отзываются о проекте:

Кажется, что я успел только поверхностно посмотреть на Immortality и его тайны, до того, как демонстрация закончилась. Но я был удивлен тем, сколько всего вложилось в такой короткий промежуток времени. Я уже вижу, как трачу много времени на изучение мелких деталей и нюансов каждой сцены в Immortality, мне не терпится добраться до сути всего этого.

Релиз Immortality состоится 26 июля, на Xbox One игра не выйдет — только Xbox Series X | S и PC.

Watch this video on YouTube