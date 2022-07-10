Итоги недели: биткоин закрепился выше $20 000, а Voyager подал заявление о банкротстве

Котировки первой криптовалюты вернулись к отметкам выше $20 000, брокер Voyager Digital направил в суд Нью-Йорка ходатайство о банкротстве, Celsius погасила кредит в протоколе MakerDAO и другие события уходящей недели.

Цена биткоина вернулась к отметкам выше $20 000

Во вторник, 5 июля, первая криптовалюта закрепилась над уровнем $20 000 и уже в пятницу достигла $22 500. К концу недели котировки скорректировались — на момент написания биткоин торгуется вблизи $20 800.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Glassnode констатировали, что рекордное снижение цены биткоина в июне практически вывело из игры остатки «рыночных туристов», оставив «на фронте» только ходлеров. В Cumberland считают, что восстановление рынка определит скорость ликвидации активов проблемными фирмами в пользу более успешных игроков индустрии.

Стратег Bloomberg Intelligence по биржевым товарам Майк МакГлоун спрогнозировал рост биткоина в следующие шесть месяцев. По его наблюдениям, биткоин демонстрирует то же поведение, что и при окончании медвежьего рынка в 2018 году.

Практически все цифровые активы из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Исключение — Dogecoin. Лучшую динамику показали Solana (+9,8%) и Ethereum (+8,6%).

Данные: CoinGecko.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $966 млрд. Индекс доминирования биткоина вырос до 41,2%.

Voyager Digital подал заявление о банкротстве

Во вторник, 5 июля, криптовалютный брокер Voyager Digital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Предполагаемые обязательства компании составляют от $1 млрд до $10 млрд при наличии около 100 000 клиентов.

Согласно объявлению о банкротстве криптоброкера, связанная с Сэмом Бэнкманом-Фридом Alameda Research оказалась вторым заемщиком по объему привлеченных средств ($376,8 млн) у Voyager Digital после Three Arrows Capital.

Ранее компания предоставила брокеру заем в 200 млн USDC и открыла возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC. Глава Binance Чанпэн Чжао раскритиковал сделку и заявил, что «никогда бы не пошел на такое соглашение».

Деятельностью Voyager Digital заинтересовалась Федеральная корпорация по страхованию вкладов США. По мнению агентства, брокер обманывал пользователей, заявляя, что их активы защищены программой ведомства.

Celsius погасила кредит в MakerDAO и вывела залог в 23 962 WBTC

На этой неделе лендинговая платформа Celsius активно погашала кредит в протоколе MakerDAO. 7 июля Celsius выплатила всю сумму и вывела 23 962 WBTC обеспечения (~$500 млн). Спустя несколько часов 24 463 WBTC перевели на адрес криптобиржи FTX. Несмотря на опасения экспертов о возможной продаже «по рынку», биткоин в этот период, наоборот, вырос.

Бывший подрядчик Celsius — KeyFi Inc. — подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства. Основатель компании Джейсон Стоун подчеркнул, что ответчик должен его организации «значительную сумму денег».

Согласно отчету аналитиков Arkham, Celsius разместила около $534 млн клиентских средств в рамках «высокорисковых стратегий торговли криптовалютами с левериджем» через KeyFi. На этих инвестициях платформа потеряла $390 млн.

В СМИ также появилась информация о сокращениях в Celsius. Об аналогичных планах объявили Ignite и Bullish. Майнинговая компания Compass Mining сократит штат на 15% и снизит зарплаты руководству.

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС

Биржа криптодеривативов BitMEX ввела ряд ограничений для резидентов РФ, пользующихся услугами платформы из ЕС. Изменения в политику внесли в связи с санкциями Евросоюза.

Ограничения затронут российских резидентов, включая лиц, «торгующих от имени любого юрлица, получающего доступ к услугам биржи из ЕС», а также расположенные или учрежденные в РФ компании, чьи трейдеры пользуются биржей из ЕС.

Поддерживаемая Питером Тилем криптолендинговая платформа Vauld приостановила операции. СМИ сообщили о ее поглощении конкурентом

Вслед за Voyager и Celsius операции по торговле, выводу и депонированию средств клиентов приостановила криптолендинговая платформа Vauld из Сингапура. Руководство рассматривает вариант реструктуризации. Свое решение оно объяснило финансовыми трудностями вследствие неблагоприятной конъюнктуры рынка, влиянием проблем контрагентов и оттоком ликвидности.

CМИ сообщили, что приобрести Vauld собирается ее конкурент Nexo, а стороны уже якобы подписали предварительное соглашение о сделке.

Разработчики Cardano активировали хардфорк Vasil в тестнете

3 июля специалисты стоящей за разработкой Cardano компании Input Output Global (IOG) провели хардфорк Vasil в тестовой сети. У разработчиков приложений, операторов стейкинг-пулов (SPO), бирж и других участников экосистемы есть четыре недели на «окончательное тестирование и интеграцию» обновления перед запуском в основной сети.

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CEO Circle раскрыл детали обеспечения USDC

Соучредитель и CEO Circle Джереми Аллэйр представил подробности работы стейблкоина USD Coin (USDC) на фоне краха UST экосистемы Terra.

Резервы USDC хранятся в ведущих финансовых учреждениях США вроде BlackRock и Bank of New York. Из $50,6 млрд в качестве обеспечения (на 13 мая) $39 млрд (71,1%) приходилось на казначейские векселя со сроком погашения не позднее трех месяцев, $11,6 млрд — на наличные.

Aave предложила запустить децентрализованный стейблкоин GHO

Разработчики Aave предложили сообществу запустить нативный для экосистемы DeFi-протокола мультизалоговый стейблкоин GHO, привязанный к американскому доллару.

В качестве обеспечения GHO будет использоваться «диверсифицированный набор криптоактивов», поддерживаемых протоколом. Пользователи продолжат получать проценты на внесенные в залог токены.

Попечитель Mt.Gox начал подготовку к возмещению средств кредиторам

Попечитель Mt.Gox Нобуяки Кобаяши сообщил о подготовке произведения выплат кредиторам платформы. Последних просят указать, как именно они хотят получить средства — досрочным единым платежом или несколькими, а также могут выбрать погашение части активов в биткоине или Bitcoin Cash.

В США подали коллективный иск против Solana

Инвестор из Калифорнии Марк Янг обвинил ключевых участников экосистемы Solana в незаконном получении прибыли от нативного токена SOL — Solana Labs, Solana Foundation, Анатолия Яковенко, венчурную фирму Multicoin Capital, ее партнера Кайла Самани и OTC-подразделение FalconX. Согласно иску, монета является незарегистрированной ценной бумагой.

Bitmain анонсировала старт продаж Ethereum-майнера Antminer E9

Компания Bitmain анонсировала старт продаж ASIC-майнера Antminer E9, созданного для добычи второй по капитализации криптовалюты. Характеристики нового устройства:

хешрейт — 2400 MH/s, что эквивалентно 25 видеокартам RTX 3080;

потребляемая мощность — 1920 Вт;

энергоэффективность — 0,8 J/M.

Core Scientific продал в июне большую часть биткоин-резервов

Американский провайдер блокчейн-хостинга Core Scientific продал в июне 7202 BTC за $167 млн по средней цене $23 000 за биткоин. На балансе компании находятся 1959 BTC и около $132 млн денежных средств.

Джастин Сан потратит до $5 млрд на спасение криптокомпаний

Основатель Tron Джастин Сан заявил о готовности выделить до $5 млрд для спасения криптовалютных компаний в условиях кризиса на рынке цифровых активов. Он отметил, что к некоторые игроки уже обратились к нему с соответствующими заявками.

Сан рассказал, что Tron привлек инвестиционный банк для консультации по потенциальным сделкам. Он отказался уточнить название финансового учреждения из-за соглашения о неразглашении.

В сумму $5 млрд войдут как личные средства Сана, так и активы Tron. Он также отметил интерес к платформам с большой аудиторией.

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