Иван Краско попал в больницу

Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали. Здоровье вновь подкачало советского и российского актера театра и кино Ивана Краско. Накануне народного артиста РФ экстренно доставили в 31-ю больницу Санкт-Петербурга. Подробности госпитализации 91-летний Иван Иванович раскрывать не стал. Он лишь скромно поблагодарил врачей, отметив, что персонал клиники очень внимателен и доброжелателен к нему. Что касается самочувствия, то сейчас артисту намного лучше.«Моей жизни уже ничего не угрожает», — заявил Иван Краско, цитирует PROZVEZD. Напомним, ранее стало известно, что Иван Краско перенес два инсульта. У артиста был сложный и длительный период реабилитации.