Иван Краско попал в больницу
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Иван Краско попал в больницу

Иван Краско попал в больницу
Актера Ивана Краско экстренно госпитализировали. Здоровье вновь подкачало советского и российского актера театра и кино Ивана Краско. Накануне народного артиста РФ экстренно доставили в 31-ю больницу Санкт-Петербурга. Подробности госпитализации 91-летний Иван Иванович раскрывать не стал. Он лишь скромно поблагодарил врачей, отметив, что персонал клиники очень внимателен и доброжелателен к нему. Что касается самочувствия, то сейчас артисту намного лучше. 
«Моей жизни уже ничего не угрожает», — заявил Иван Краско, цитирует PROZVEZD. Напомним, ранее стало известно, что Иван Краско перенес два инсульта. У артиста был сложный и длительный период реабилитации.
# Шоу-бизнес Краско Иван
По материалам: z-aya

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