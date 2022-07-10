Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото

Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото

После начала специальной военной операции по защите Донбасса, программу «Вечерний Ургант» перестали выпускать, а сам Иван даже на время уехал из страны. Это время он не работал, но сегодня вернулся к привычной деятельности.


О том, что Ургант вернется к роли ведущего впервые рассказал Ариан Романовский в личных соцсетях. Он отметил, что Иван проведет мероприятие для благотворительного фонда. Так и получилось, сегодня знаменитый шоумен поучаствовал в празднике организации «Друзья», которые раздали премии интеллектуального волонтерства Procharity.

Выбор Урганта не случаен — Иван уже много лет является председателем попечительского совета фонда, и много лет участвует в мероприятиях как ведущий. Например, в прошлом году он был вместе с Ксенией Собчак.

Судя по фото, шоумен не изменил своему имиджу — такая же элегантная бородка и темные волосы, слегка тронутые сединой при нем. Облачился наследник известной фамилии в темный приталенный костюм, который дополнил красной рубашкой.

Отметим, пока нет точных данных, что будет дальше с программой «Вечерний Ургант». По слухам, шоу должно вернуться на экраны осенью, когда в эфир вновь пустят развлекательные проекты, закрытые из-за информационного канала.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
Иван Ургант впервые за полгода выступил в роли ведущего – фото
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли "кровавую баню" в борьбе кандидатов на пост премьера
"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
ФРГ предрекли крах из-за собственной политики
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при переизбрании Трампа
Политолог описал возможную судьбу украинского конфликта при
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в Иркутске
Cтроительство блока начальной школы № 14 на 500 мест закончили в
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Александр Серов выгнал дочь из дома
Александр Серов выгнал дочь из дома
Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
Регина Тодоренко в шоке после УЗИ
Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
Сын Рыбина и Сенчуковой поделился деталями предстоящей свадьбы
"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на дискриминацию россиян в Европе
"Даже мне заблокировали счет": Лазарева пожаловалась на

Топ на сегодня

Как выглядит могила Доренко
Как выглядит могила Доренко
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Венедиктов зарегистрировал юрлицо «Иноагент Аав»
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Умер актер Тони Сирико: дата смерти и причины
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле "Чужого": лучшие образы недели по версии редактора моды Spletnik
Натали Портман в стиле "Бестолковых", Ким Кардашьян в стиле

Еще по теме

Иван Ургант вернется в шоу-бизнес в новом качестве
Иван Ургант потерял свое шоу
Иван Ургант высмеял новый имидж Джигурды
Иван Ургант поделился секретом молодости