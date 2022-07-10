Эмбер Херд снова подает в суд на Джонни Деппа: чем актриса объяснила такое решение

В июне 2022 года завершилось судебное разбирательство между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Присяжные приняли единогласное решение, и актер выиграл дело. Теперь Эмбер обязана выплатить бывшему мужу 15 млн. долларов за клевету (в своем иске Депп требовал компенсацию в 250 миллионов, включив туда ущерб от потери контрактов). Актриса с таким решением категорически не согласна.





По словам адвоката Эмбер Херд, в ходе оценки условий проведения суда выяснилось, что один из присяжных не являлся тем, кто должен был там присутствовать. Оказалось, что вместо 77-летнего присяжного участвовал 59-летний мужчина. Их идентификационные данные (кроме даты рождения) и адрес проживания полностью совпадал. По этой причине суд и не увидел расхождений.

Так как базовая правовая процедура была нарушена, актриса хочет провести повторное слушание. Вероятно, она надеется на противоположный результат, несмотря на то, что прошлый раз решение было принято единогласно.





Поклонники Джонни Деппа и некоторые эксперты в области права считают, что истинные причины совершенно иные. По их мнению, у Эмбер просто нет такой суммы, чтобы расплатиться с бывшим мужем. Вероятно, актриса рассчитывает, что после нового судебного разбирательства размер компенсации будет значительно ниже, а то и вовсе суд и присяжные окажутся на ее стороне.