Юрия Шатунова хотели убить, рассказал Разин
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Юрия Шатунова хотели убить, рассказал Разин

Юрия Шатунова хотели убить, рассказал Разин
Разин запер певца Юрия Шатунова на вилле. Андрей Разин после смерти Юрия Шатунова пошел на откровения с «Экспресс газетой». Он заявил, что его отношения с артистом испортились из-за якобы негативного влияния менеджера Аркадия Кудряшова и композитора Сергея Кузнецова. По словам продюсера, они якобы буквально зомбировали артиста, под влиянием которых он рассказывал в интервью, что Разин держал его взаперти, отобрав документы.
«Шатунов просто не понимал, что я таким образом заботился о его безопасности. Мне написали записку, что меня и Юру хотят убить. Я тогда забрал у него паспорт и приказал Кудряшову никуда не выпускать его со двора», - рассказал Разин. Разин обнес дом с Шатуновым высоким забором, купил овчарок, пустил их во двор, а потом и вовсе отправил спасаться в Германию. Там Шатунов смог, по словам Разина, вырваться из-под влияния Кудряшова и жениться. Но в последние годы опять якобы попал под него.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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