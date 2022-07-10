Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин

Неожиданно для всех певца Юрия Шатунова решили кремировать. Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова в том, что тот его якобы довел до смерти и скрыл следы. По словам Разина, у Шатунова якобы случился сердечный приступ еще 15 июня на концерте. Да и вообще певец с детства страдал больным сердцем. Чтобы артист до конца допел свои песни и не пришлось возвращать билеты, якобы Кудряшов настоял на том, чтобы врачи вкололи Юрию какой-то укол, от госпитализации тот, дескать, отказался.Потом якобы Кудряшов стимулировал Шатунова и дальше некими препаратами, которые не сочетаются с алкоголем, заявил Разин. Ну а после известия о победе исполнителя хита «Белые розы» в суде, он решил отметить это событие пивом с друзьями. И это, заверяет экс-продюсер «Ласкового мая», якобы вызвало сердечный приступ, а затем смерть Шатунова. «Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем», - рассказал Разин «Экспресс газете».