Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
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Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин

Юрия Шатунова кремировали, чтобы скрыть следы, заявил Разин
Неожиданно для всех певца Юрия Шатунова решили кремировать. Бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин обвинил директора Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова в том, что тот его якобы довел до смерти и скрыл следы. По словам Разина, у Шатунова якобы случился сердечный приступ еще 15 июня на концерте. Да и вообще певец с детства страдал больным сердцем. Чтобы артист до конца допел свои песни и не пришлось возвращать билеты, якобы Кудряшов настоял на том, чтобы врачи вкололи Юрию какой-то укол, от госпитализации тот, дескать, отказался.
Потом якобы Кудряшов стимулировал Шатунова и дальше некими препаратами, которые не сочетаются с алкоголем, заявил Разин. Ну а после известия о победе исполнителя хита «Белые розы» в суде, он решил отметить это событие пивом с друзьями. И это, заверяет экс-продюсер «Ласкового мая», якобы вызвало сердечный приступ, а затем смерть Шатунова. «Думаю, Кудряшов сделал это, чтобы, не дай бог, не нашли следы транквилизаторов с алкоголем», - рассказал Разин «Экспресс газете».    
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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