Юрия Шатунова пичкали таблетками, заявил Разин

Певец Юрий Шатунов скончался в машине скорой помощи. Андрей Разин все ищет виновных в смерти Юрия Шатунова. Ранее он уже успел обвинить его адвокатов, а также судью, благодаря которым певец одержал верх над экс-продюсером «Ласкового мая». Напомним, Разин и Шатунов много лет судились за право исполнять бессменные хиты коллектива. И последнее заседание оставило эту роль за Юрием.По новой версии Андрея Разина, Юрия Шатунова якобы довел до кончины его директор Аркадий Кудяряшов, который заставлял его работать на износ, чтобы оплатить услуги адвокатов. Мало того, Разин уверяет со ссылкой на неких очевидцев, что якобы Кудряшов пичкал артиста препаратами, которые нельзя сочетать с алкоголем. И все для того, чтобы закончить концертный тур и заработать. В итоге певец после посиделок с приятелями умер. «Наш общий знакомый рассказал мне, что сам видел, как Юра брал эти таблетки у Кудряшова», - рассказал Разин «Экспресс газете».