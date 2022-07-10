Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
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Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрамаГлава Чечни Кадыров заколол верблюдов при обряде жертвоприношения в честь Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова глава республики заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника, мясо животных раздали всем нуждающимся. После этого в доме Кадырова при участии председателя Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмеда Кадырова и известных богословов и мюрид за накрытым столом совершили мусульманские обряды.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на субботу, 9 июля.

Ранее Кадыров назвал отвратительной акцию в поддержку ЛГБТ, организованную в мечети Ибн Рушд-Гете в центре Берлина. Он также обратился к мусульманам Германии, заявив, что ответственность за произошедшее лежит на них, и призвал их «прийти в себя и решительно выразить свое слово, жестко осудить инициаторов прошедшего святотатства». «

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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