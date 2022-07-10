Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и Волковой
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Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и Волковой

Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и Волковой

Малыши нередко ставят родителей в тупик вопросами о том, откуда берутся дети. Еще сложнее с тинейджерами, ведь мамам и папам хочется уберечь чад от ошибок, но заговорить с ними о начале половой жизни бывает неудобно.


В сериале Netflix «Сексуальное просвещение» подростки настолько не доверяли старшему поколению, что выбрали себе в консультанты ровесника, чья мама — дипломированный секс-терапевт. Но хорошо ли, когда с половым воспитанием разбираются сами тинейджеры, или же родителям стоит внести свою лепту в процесс? Об общении детей с мамами и папами на пикантные темы поговорим с психологом проекта «Пацанки» Любовью Розенберг.

Откуда берутся дети

Тутта Ларсен — мама троих детей, так что давно выбрала подход к сексуальному просвещению. Ведущая уверена, что наследники должны узнавать основы полового воспитания от родителей, а не из книг или сериалов. Когда девятилетний Лука подошел к Тутте с рядом вопросов, уже было ясно, что он многое слышал, и информация его шокировала.

«Моей задачей было сделать тему секса в нашем общении нормальной и простой. Для меня секс — это естественная часть жизни, такая же необходимая потребность, как еда или сон. И мне кажется, разговор с ребенком здесь должен строиться в максимально бытовом, повседневном тоне. Чтобы вывести тему секса из вот этого контекста стыда и непристойности на уровень нормы, снять нездоровый ажиотаж. В этом мне помогали «официальные» термины. Пенис, вагина, коитус, эякуляция, сперматозоид, яйцеклетка. Все эти научные слова хороши для рассказа ребенку о сексе, потому что не вызывают непристойных ассоциаций. Легализуют тему. Плюс правила. Как и с едой, — мыть руки, обрабатывать продукты термически, есть не на полу и не руками — в сексе есть свои правила, в том числе и гигиенические. Какие именно — это правила вашей семьи», — поясняла звезда.

Ведущая говорила детям, что секс — высшая точка доверия между мужчиной и женщиной, сакральное действо, благодаря которому рождается новая жизнь, дарованное Богом чудо. «Что секс — это наслаждение качественное, а не количественное. Что секс, как спорт: с разными партнерами и без любви — это блуд и саморазрушение. Что чистота и невинность — это огромная ценность, хрупкий дар, который можно отдать только самому-самому человеку в твоей жизни. И что все, что происходит за дверью спальни супругов — это их дело, если там нет насилия и это устраивает обоих. Помоги нам всем Господь воспитать своих детей в чистоте», — заключила Тутта в микроблоге.

Екатерина Волкова рассказала восьмилетней дочке, что благодаря любви родителей Бог посылает женщине эмбрион, а если чувства пары большие — за девять месяцев зародыш формируется в ребенка. А вот Ирина Салтыкова доверилась в вопросе просвещения наследницы книгам: певица купила семилетней Алисе издание о сексуальности с пометкой «детям от 7».

Так в каком же возрасте можно начать объяснять детям, как они появились на свет? В какой форме это лучше сделать и стоит ли выдумывать истории про аистов, откладывая тайны физиологии «на потом»?

«Чаще всего интерес к своим половым органам дети проявляют уже в раннем возрасте. Они изучают себя, рассматривают, трогают. Ничего пугающего и запретного в этом нет. Годам к трем или четырем малыши, посещающие детский сад, уже понимают, что они немного разные. Ребенку в этом возрасте достаточно объяснить различия в устройстве гениталий у мальчиков и девочек. Если вы заметили, что малыш держит ручку в трусиках и трогает свои половые органы, ни в коем случае не пугайте его страшными рассказами и запретами. Просто найдите, чем отвлечь ребенка. Снимите значимость с этого процесса, и ребенок со временем успокоится.

Годам к пяти-восьми у ребенка появляется вопрос, откуда он появился. Уже можно правильно называть медицинскими терминами половые органы, участвующие в процессе зачатия, сказать, где формируется плод. Девочкам пояснить, что такое менструация, мальчикам рассказать о поллюциях. Желательно, чтобы разговор был со взрослым того же пола и максимально спокойным голосом. Важно привить ребенку понимание естественности процесса и возрастной периодизации. В этом возрасте уже полезно рассказать детям о чувствительности и бережном отношении мальчиков к начинающим формироваться молочным железам у девочек, а девочкам — о чувствительности яичек у мальчиков. Можно показать на макетах или в медицинском атласе, как это выглядит внутри и снаружи», — пояснила Любовь Анатольевна.

Существуют так называемые «Энциклопедии для маленьких принцесс», где есть два раздела: «девочкам помладше» и «девочкам постарше» (от 12). Во втором написано про менструации и половые различия, но стоит ли полагаться на литературу в столь важном вопросе?

«Если родители просто дадут книги по сексуальному воспитанию ребенку, а сами стыдливо уйдут в другую комнату, то само отношение детей к тому, что они там увидят, уже будет иметь налет чего-то постыдного, неправильного. Оставайтесь с детьми, особенно, при изучении таких щекотливых тем. Будьте уверены: то, что дети узнают от сверстников и детей постарше во дворе и в школе, будет максимально искаженным и извращенным. Позаботьтесь, чтобы новое поколение росло в гармонии и в этой, интимной сфере.

В период полового созревания ребенка (9 — 12 лет) уже можно рассказывать о самом процессе полового акта, но акцент нужно делать на чувствах, которые возникают между мужчиной и женщиной, на интимности и важности сохранения целомудрия. Главное — донести до ребенка естественность возрастных изменений и убрать пошлость и извращенное представление о сексе», — подчеркнула гештальт-терапевт.

Первый секс и его последствия

Анне Чиповской повезло с родителями: с папой она занималась музыкой, а во взрослом возрасте даже выпивала и болтала по душам, маме могла рассказать любой секрет. Так, в 16 Аня поведала Ольге Чиповской о сильном чувстве к парню. «Мы говорили с ней про секс. Она очень круто смогла вложить мне в голову, что секса из любопытства быть не может. Мне кажется, из-за этого мой первый личный опыт был колоссально прекрасный», — делилась артистка в шоу «Света вокруг света».

А вот Наташа Королева о первом сексе предпочла умолчать. «Эта тема даже не поднималась, я по-другому воспитана, чтобы рассказывать о таких вещах. Я была воспитана правильно и строго: вышла замуж, и только после случился первый секс. И с мамой не надо было это обсуждать», — признавалась певица в студии шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

В каком возрасте и с чего именно стоит начать с ребенком разговор о сексе и предохранении? «Нет точного возраста, когда нужно начинать подобный разговор, потому что и эмоциональное созревание, и формирование вторичных половых признаков происходит у детей по-разному. Ориентируйтесь на интерес ребенка. Как бы невзначай заводите разговор на эту тему, если видите, что пора. Родители обязательно почувствуют это, и подсказок здесь не нужно. Чаще всего дети сами начинают задавать вопросы, но если стыдливость и семейные правила не позволяют естественным образом инициировать обсуждение подобных тем, то стоит самим маме с папой или их доверенным взрослым лицам специально найти время и место для подобного разговора», — уточнила психолог.

Начинать беседу можно с вопроса, что ребенок уже знает о сексе и рождении детей. «Хорошо бы поделиться своей историей, как и от кого вы узнали об этом. У ребенка станет меньше неловкости, когда он поймет, что вы переживали что-то подобное. Годам к 12-ти подросток точно уже должен знать о контрацепции, венерических заболеваниях, ВИЧ, о том, что любой половой контакт требует соблюдения мер безопасности, и о последствиях незащищенного секса», — отметила наш эксперт.

Порой родителям более дискомфортно беседовать о сексе, чем детям. К тому же в ответ подросток может ответить, что уже все узнал от друзей или из Интернета. Стоит ли прекратить разговор при таком раскладе?

«Чаще всего так и бывает. Родитель стыдливо начинает неприятный ему разговор, а подросток, убегая от такого же стыда, сообщает, что он уже все знает. На самом деле это не так. Попросите рассказать, что конкретно он знает, поправьте и дополните рассказ необходимой информацией. Старайтесь выражаться корректно и правильными терминами. Обязательно поддержите его взрослость и интерес к этой теме. Ведь это действительно удивительно, что ваш ребенок так быстро и незаметно вырос и превращается во взрослого человека! Очень важно в такие моменты не утратить доверие детей и стать ближе к ним. Тогда они смогут и дальше советоваться с родителями и, возможно, сумеют избежать многих ошибок», — подытожила Любовь Розенберг.

Не запугать, а поддержать

Если отношения родителя с ребенком изначально строились по модели «мама-подруга», проблемы с доверием вряд ли возникнут. Но что, если воспитание было авторитарным? Как в такой ситуации донести до подростка информацию о возможных опасностях раннего секса? И правильно ли вбивать в голову ребенку, что секс может быть только после свадьбы/после 18 и т.д.?

«Жесткие мамы обычно в такой же жесткой форме и доносят информацию о нежелательной беременности, последствиях заболеваний, передающихся половым путем, запугивая и запутывая подростков, которые зажимаются, боятся и, конечно, теряют либидо. Надо понимать, что ничто так серьезно эмоционально не травмирует подростка, как запреты на получение удовольствия от секса.

В разных странах и в разных культурах возраст начала половой жизни неодинаков. Но главное не возраст и не официальность брачных уз, а понимание и воспитание в человеке отношения к сексу как к важной части взрослой жизни, ответственность за которую полностью несет он сам», — сообщила психолог.

Зачастую мамы так боятся, что дочери «принесут в подоле», что запугивают темой беременности настолько, что девочки боятся даже купаться в озере рядом с мальчиками — вдруг и от этого можно «залететь»? В дальнейшем негативное отношение к беременности и страх аборта приводят к нежеланию иметь семью, зачатие превращается в своеобразное табу. Где же граница дозволенного в рассказе, упреждающем от первых сексуальных ошибок?

«Обычно так и делают в авторитарных семьях... С малых лет кричат и пугают «Не дай Бог в подоле принесешь!», а после замужества или достижения определенного возраста донимают с не меньшей истовостью — «Когда внуки будут? Когда уже родишь?»

Чаще всего родители передают свой страх через такие пугалки. Это страх быть плохим родителем, воспитать «позор семьи», еще очень часто — это страх того, что с рождением ребенка жизнь сломается, что дочь ничего уже не достигнет, не получит должного образования и т.д. Еще раз повторю — подобное поведение родителей может стать одной из самых тяжелых психоэмоциональных травм в будущем дочери. С уверенностью могу сказать, что бесплодие во многом результат такого полового «воспитания» детей. Я понимаю, что мама имеет свои страхи и свой опыт, от которого хочет защитить дочь, но последствия могут быть ценой в человеческие жизни, в несчастные судьбы самых близких и дорогих существ — наших детей.

Граница дозволенного там, где мы отделяем свой личный страх от переживаний и любви к детям. Страхом невозможно воспитать здоровую личность. Право выбора будет использовано верно человеком, если он знает, что его ждет в том или ином случае», — заключила Любовь Анатольевна.

Как вести себя родителю, если «негативные последствия» (беременность, болезнь, аборт, крах репутации подростка в среде сверстников) все же случились?

«В подобных случаях родитель должен быть самым надежным защитником и поддержкой. Не нянькой, не судьей, а близким и верным человеком, который в любом случае на стороне ребенка. Вместе все возможно преодолеть, ведь хорошая семья — это то место на Земле, где точно не осудят и продолжат любить, что бы ни случилось. Мама и папа могут порекомендовать, высказать свое отношение, но требовать и заставлять — никогда! Возможно, это будет непростое решение для юной девушки, но если оно будет принято по собственной воле, то и последствия переживутся легче и полученный опыт будет ценнее», — резюмировала гештальт-терапевт.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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