Как выглядит могила меньшова

Владимир Меньшов, известный актер и сценарист, скончался в возрасте 81 года, 5 июля 2021 года. С момента его смерти прошел ровно год, и в день годовщины на его могилу пришли поклонники, чтобы почтить память артиста. Правда, они немного опешили от уведенного.

Болезнь и смерть

Напомним, что причиной смерти Владимира Валентиновича стал коварный Covid-19, который бушует последние годы. Пожилой мужчина не смог привиться от коронавируса из-за противопоказаний.

Сначала актер переносил болезнь спокойно, но позже ему стало хуже. Скорую родные вызвали 22 июня, Владимиру диагностировали двустороннюю пневмонию и 3 стадию дыхательной недостаточности. При госпитализации в московскую больницу №15 врачи уже отмечали низкий уровень сатурации (89% при норме от 95%).





Организм Меньшова, ослабленный многочисленными заболеваниями, не справился с ковидом. 5 июля в 9:36 утра великого артиста не стало. Примечательно, что супруга Мешьшова, Вера Алентова, тоже лежала в больнице с коронавирусом, но она смогла вылечиться.

Как выглядит могила сегодня

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым прошла в Центральном Доме кино, отпевание – в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе. Похоронили актера на Новодевичьем кладбище. Вдовы, ослабленной после болезни и горюющей от потери мужа, на похоронах не было.

Сегодня, посетив могилу Владимира Меньшова, поклонники несколько удивились: она осталась в том же состоянии, что и год назад. Памятника нет, стоит крест с табличкой и фотографией. При этом сам холмик затянуло травой – видно, что за последним местом пристанища ухаживают не часто.





Впрочем, чуть позже были обнаружены 2 старушки, которые убирались на могилке. Достоверно неизвестно, это нанятые вдовой или дочерью работницы или добровольцы, увидевшие, в каком состоянии находится участок Меньшова.

В годовщину поклонники Меньшова принесли цветы, и это хоть немного украсило могилу. Но посетители не понимают, почему родственники покойного до сих пор не поставили красивый памятник, ведь обычно это делают к первой годовщине. Тем более, что Владимир Валентинович - известный и любимый многими актер, фигура большой величины.





На дворе лето, и установке монумента не мешает ни снег, ни холодная погода. Готовится ли вообще памятник – неизвестно. Родные Меньшова на эту тему с прессой не разговаривают.