Кандидат в премьеры Великобритании предложил выслать из страны россиян

Вадим Карасев

Кандидат в премьеры Великобритании Тугендхат предложил выслать из страны граждан России

Парламентарий Том Тугендхат, который является кандидатом в премьер-министры Великобритании, выступил с предложением выслать из страны всех российских граждан, передает ТАСС.

По его мнению, Лондон не нуждается в перезагрузке отношений с Москвой. Однако важно дать понять, что Соединенное Королевство прежде всего будет отстаивать собственные интересы, пояснил Тугендхат.

«Нам нужно признать, что нашей стране необходимо защищать и себя, и людей, оказавшихся в уязвимом положении», — сказал британский парламентарий.

В то же время Тугендхат признался, что готов защищать россиян, которые живут в Британии на законных основаниях и успели стать частью общества. Люди же, представляющие угрозу и подрывающие безопасность королевства, не найдут убежища, добавил он.

Ранее сообщалось, что в борьбе за пост лидера британских консерваторов появился девятый кандидат. Им стала младший министр по торговой политике Соединенного Королевства Пенни Мордонт.

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон подал в отставку из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.