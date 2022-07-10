Кэмерон Диас удивила неожиданным признанием: «В 90-е я перевозила наркотики в Марокко»

До ошеломительной карьеры и звания голливудской суперзвезды актриса работала моделью, но материальное состояние не позволяло ей жить на широкую ногу. Чтобы хоть немного заработать, однажды Диаз ввязалась в авантюру, о которой жалеет до сих пор.

После восьмилетнего перерыва Кэмерон Диас возвращается на большой экран. Ее друг и коллега по цеху Джейми Фокс уговорил ее сняться вместе с ним в фильме Back in Action, название которого еще не получило русской адаптации. В связи с возобновлением карьеры актриса дала большое интервью, в котором рассказала о жуткой истории, случившейся с ней в молодости.

В 1990-е годы юная Кэмерон жила в Париже и позиционировала себя как начинающая модель. С деньгами на тот момент у нее было неважно, она цеплялась за любую возможность, чтобы немного заработать. Однажды ей предложили перевезти в Марокко некий груз. Не вдаваясь в подробности, будущая звезда согласилась. «Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что... На самом деле, я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом», — рассказывает о том периоде блондинка.

Кэмерон не знала о том, что перевозит запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт начала паниковать. «Это было начало девяностых, и мне дали запертый чемодан, в котором были мои «костюмы». Остановившим ее сотрудникам безопасности она сказала: «Не знаю, это не мое, я понятия не имею, чье». Избежав десятилетнего тюремного заключения за торговлю наркотиками, Кэмерон вверила чемодан сотрудникам.

После случившегося Кэмерон пообещала себе больше никогда не ввязываться в подобное и не искать работу в Париже. Перебравшись в Лос-Анджелес она удачно прошла кастинг для картины, сделавшей ее настоящей звездой — Кэмерон стала напарницей Джима Керри в комедии «Маска».

С конца 1990-х актриса только набирала обороты и снималась в фильмах, ставших популярными и полюбившихся разному зрителю: «Ангелы Чарли», «Быть Джоном Малковичем», «Ванильное небо», «Однажды в Вегасе», «Очень плохая училка».

В 2014 году Кэмерон решила уйти из кино, заняться семьей и детьми. Зимой 2015-го она вышла замуж за музканта Бэнджи Мэддокса, а спустя четыре года у пары родилась дочь Рэддикс. Решение о том, чтобы вернуться к актерской стезе, Диаз приняла после долгих раздумий, сейчас она очень взволнована съемками. «Джейми Фокс, только ты мог вернуть меня в строй!!! Не могу дождаться, черт возьми, это будет взрыв!» — ранее говорила звезда.