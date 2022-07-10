Когда в 2022 году ожидается христианский праздник Петра и Павла, какие существуют традиции и запреты в этот день

В середине лета, после окончания Петрова поста, православная церковь отмечает один из самых почитаемых праздников — день святых Петра и Павла. С ним связано много различных традиций и обычаев, которые необходимо соблюдать всем православным верующим.

Когда отмечается праздник Петра и Павла





Святых апостолов Петра и Павла принято считать одними из самых первых и преданных учеников Христа. Петр, которого в детстве звали Симон, был из бедной семьи. Павел (в детстве Савл), наоборот, принадлежал к знатному роду. Но они оба приняли крещение, стали верными последователями Христа, проповедующими христианство, и в один день приняли святое мученичество.

Согласно церковному преданию, это произошло 29 июня по старому стилю или 12 июля по новому календарю. С тех пор в этот день принято почитать их память. А поскольку этот праздник идет вслед за окончанием Петрова поста, он имеет еще одно название — Разговенье.

Традиции дня святых апостолов Петра и Павла





Традиции этого праздника связаны с почитанием памяти святых Петра и Павла, казненных в этот день в Риме. Поэтому с утра в этот день принято ходить в церковь, ставить свечи за здравие своих близких, молиться, просить Петра и Павла о заступничестве, защите от злых сил и исцелении от болезней.

После возвращения из храма в православной традиции всегда было принято накрывать богатый стол. Среди разнообразия праздничных блюд на стол обязательно должны подаваться блюда из рыбы и свежих овощей. Еду со стола не убирают до следующего утра, чтобы покойные родственники могли прийти ночью и принять участие в трапезе.

В прежние времена все запланированные на лето свадьбы старались проводить после праздника Петра и Павла, вплоть до первых чисел августа. Считалось, что свадьба, прошедшая в эти дни, обеспечивает молодым долгую и счастливую совместную жизнь, а их дом будет полной чашей.

Этот день всегда был в особом почтении у рыбаков. С утра они обязательно отправлялись в церковь и молились об удаче на рыбалке и богатом улове.

Что запрещено делать в этот день





Накануне праздника святых Петра и Павла важно было навести в доме порядок, считалось большим грехом встречать этот праздник в неубранном жилище или грязной одежде. Нельзя было заниматься уборкой в этот день, а также категорически запрещалось шить, вязать, заниматься рукоделием. Под запретом была любая физическая работа.

Наши предки верили, что в день Петра и Павла становятся активными темные силы, поэтому нельзя было ходить в лес, купаться в водоемах, появляться одному в безлюдных местах. Считалось, что темные силы могут утащить человека или испугать его и унести с собой его душу.

В этот день нельзя было сквернословить, ругаться, кому-то завидовать или сплетничать о других людях. Строгий запрет также распространялся на деньги. Считалось, что на праздник Петра и Павла нельзя было брать и давать в долг, а лучше вообще в этот день не касаться денег.