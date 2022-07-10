Константин Меладзе привез к себе бывшую жену
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Константин Меладзе привез к себе бывшую жену

Константин Меладзе привез к себе бывшую жену
По слухам, композитор Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой. Много лет назад продюсер расстался с матерью своих троих детей Яной Сумм. По слухам. это произошло из-за того, что в жизни Константина Шотаевича появилась Вера Брежнева. Правда, сам Меладзе не раз опровергал подобные доводы в свой адрес. А теперь появилась информация о том, якобы Константин Меладзе, проживающий сегодня в Италии, перевез поближе к себе Сумм с наследниками. Правда, источник не уточняет, снял ли продюсер для Яны отдельное жилье. Напомним, у Константина Шотаевича и Веры Брежневой есть своя квартира в курортном городе Форте-деи-Марми. Сейчас Брежнева, завершившая карьеру в России, проживает здесь с младшей дочерью Сарой. Иногда блондинка прилетает в Польшу, где занимается благотворительностью.
Напомним, Яна Сумм и Константин Меладзе прожили вместе около 19 лет. В 2013-м супруги приняли решение разойтись, два года спустя продюсер втайне от широкой публике женился на Брежневой. Свадебное торжество по этому поводу прошло в Италии. Яна в свою очередь рассказала, как ее обманывали Вера и супруг. «Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее. Открыто могу сказать: я из тех женщин, которые, подозревая обман, могут посмотреть телефон мужа. И тогда я не выдержала, набрала ее номер. Сказала: «У меня нет ни упреков, ни претензий. Для меня звонить вам — это унижение. Но я иду на это по одной причине: мне нужно понимать, что происходит в моей семье». Ответ был неискренним: «У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет», — негодовала Сумм «ФАН».
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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