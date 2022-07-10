Ковальчук показывает тень, а Дайнеко скрывает имя. Почему звезды прячут детей от поклонников?

Многие звезды избегают публичности, желая уберечь детей от внимания лишних глаз. Одни знаменитости не показывают лица наследников, другие — скрывают их имена. «СтарХит» рассказывает, почему артисты боятся делиться личным счастьем в социальных сетях.

Полина Гагарина не показывает пятилетнюю дочь

Певица трепетно уберегает детей от внимания масс, но если сына Андрея от первого брака Гагарина не скрывает, то фотографии с дочерью Мией публикует редко — и то показывая ребенка со спины. Эта мера была принята совместно с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым.

При этом Полина с радостью описывает внешность дочери. «У нее невероятные глаза, они такие огромные! Я боюсь, если их увидят в соцсетях мои подписчики. Я оберегаю Мию, мне кажется, это так важно», — говорила артистка, отмечая, что продолжит прятать девочку от любопытных.

После развода отношения Полины и Дмитрия сильно испортились. Фотограф через адвокатов пытался добиться совместной опеки. Гагарина долгое время занимала принципиальную позицию, но уступила и позволила экс-мужу встречаться с дочерью, когда он хочет.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов скрывают трехлетнего сына

Экс-солистка группы «Фабрика» впервые стала мамой в 2019-м. Сын Саши Савельевой от актера Кирилла Сафонова появился на свет раньше положенного срока — роды проходили в экстренном порядке, когда певица резко почувствовала боль. Оказалось, возникла угроза жизни ребенка и ее собственной, но благодаря слаженной работе врачей здоровье артистки и малыша Леона оказалось вне опасности.

Савельева вместе с супругом делает все, чтобы уберечь сына от внимания общественности, поэтому о радостях материнства она рассказывает дозировано. Например, о том, как проходит адаптация Леона к детскому саду, певица поведала лишь после шквала вопросов.

«Сложно, когда первый год он болеет «садовскими» болезнями неделя через неделю. Вот это непросто... в первую очередь для него», — отвечала Саша.

22 марта Леону исполнилось три года. Савельева и Сафонов решили воздержаться от ярких фотографий с сыном, поэтому поделились лишь праздничным тортом. Пара не торопится раскрывать лицо малыша, пока он еще не подрастет.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков прячут пятилетнюю дочь

У Ковальчук и Чумакова растет дочь Амелия, которая появилась на свет 12 октября 2017-го. Супруги скрывают девочку от публики: не делятся фотографиями в соцсетях и редко о ней рассказывают.

В 2023-м артисты отметят 15-летие со дня начала отношений. Юлия признавалась, что в браке с Алексеем были непростые периоды, а именно недопонимания и взаимные претензии, но через это проходят многие. Поэтому главный принцип Ковальчук заключается в том, что не стоит делиться с общественностью самым сокровенным.

Если же экс-солистка «Блестящих» спокойно реагирует на вопросы о наследнице, то Чумаков выходит из себя. «Никогда не обращался к людям со схожей просьбой. Считаю это бестактным, — отмечал Алексей. — Но те, кто в силу собственной врожденной глупости задает схожие вопросы, всегда могут унять свое любопытство, глядя на собственных детей (дай Бог им здоровья и сил, стать воспитанными людьми, в отличие от их мам и пап)».

Ходили слухи, якобы пара скрывает дочь, потому что она больна. Эти домыслы супруги отсекали, заявляя — они живут для себя, а не напоказ.

Но не секрет, что супруги прививают наследнице здоровые привычки. Например, в звездной семье нет микроволновой печи, а во время приема пищи девочке не дают смотреть мультфильмы. По словам Юлии, все, что показывает телевизор проходит жесткий цензор. При этом контроль мамы балансирует с добрым папой, который никогда ни в чем не отказывает наследнице. «У нас нет «нельзя». Мы не говорим этого. Мы можем отвлечь, если не надо. Если невозможно отвлечь, мы объясняет, почему это не надо», — объяснял Чумаков.

Виктория Дайнеко не озвучивает имя шестилетней дочери

Виктория стала мамой в 2015 году в браке с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Долгое время считалось, что дочь Дайнеко зовут Лидия, но лишь спустя пять лет певица опровергла эту информацию.

Исполнительница не любит рассказывать о девочке, поэтому всячески скрывает любые факты о ней. Единственное, о чем говорила Виктория — она очень любит разукрашивать с ребенком.

Дайнеко скрытность объясняет так: «Я придерживаюсь своей линии, я же очень упертая, я же Телец. Если я решила, то решила. Это связано с сожженными церковными свечками в моем почтовом ящике. Я человек, может быть, не настолько суеверный, но знаю, что, зная имя человека, можно всякой хрени наделать. Это же ребенок. И когда ты ребенка хочешь оберегать, ты его хочешь оберегать от всего, даже от сумасшедших, которые могут пойти к какой-нибудь бабке. Поэтому я даже не хочу давать возможности для этого».

Артистка в одиночку воспитывает дочь. В начале 2022 года певица

На девятый день после трагедии Захарова приступила к съемкам в сериале «Ледников». Актриса призналась, что много плакала, но на людях сдерживала всю боль и старалась работать. Вторым ударом для артистки стал предательский поступок мужа. На 40-й день после смерти Анны-Марии Мамотов выгнал Елену, объявив о расставании.

Несмотря на горе, Захаровой удалось не только вернуться к жизни, но и стать счастливой. В 2017-м Елена родила дочь, которую скрывает, как и отца ребенка. Теперь звезда кино пытается максимально посвятить себя материнству.

«Я все свободное время провожу с малышкой. Я не перестала посещать абсолютно все мероприятия, но стала куда более избирательна. Если раньше не особенно спешила домой со съемок, то теперь все мое расписание подчинено только ей. Я ценю каждую минуту, проведенную с дочкой», — подчеркивала не так давно актриса.