"Кромсать в клочья": власти Британии предрекли "кровавую баню" в борьбе кандидатов на пост премьера

Вадим Карасев

Кандидаты на пост премьер-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона устроят "кровавую баню", пытаясь получить эту должность, считает министр культуры Соединенного Королевства Надин Доррис. The Guardian напоминает, что она также является претенденткой на кресло премьера.

"Псы ада спущены с цепи. Люди будут кромсать друг друга в клочья в СМИ. Это будет кровавая баня".

Помимо Доррис, баллотироваться собрались экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант, а также министр транспорта при правительстве Джонсона Грант Шаппс. При этом министр обороны Бен Уоллес, который считался фаворитом в борьбе за пост премьера, отказался претендовать на должность. В гонку может включиться министр торговли Пенни Мордаунт.

Министр обороны Бен Уоллес не будет бороться за пост премьер-министра Великобритании

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - заявил Уоллес.

Элиты консервативной партии не хотят прихода к власти “ястреба” Уоллеса. А ведь именно Сунак являлся главным заговорщиком против Джонсона. Он, по сути, главный оппозиционер в британском правительстве.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес с визитом в Киеве

Новое правительство будет куда более осторожно в плане поддержки Украины, помня падение радикального "заукраинца" Джонсона. Потому что Великобритания — традиционно крайне англоцентричная страна, вопросы внешней политики никогда там не занимали первых мест повестки. Искусственно накрученная медийная истерика вокруг Украины идет на спад, британцев все больше волнуют такие проблемы, как инфляция, рост цен, попытки Шотландии отделиться. В перспективе смена курса (пусть и не радикальная) неизбежна. Это касается всех западных стран, а не только Великобритании.

Напомним, что очередной скандал вокруг действующего премьера Бориса Джонсона разразился из-за поведения заместителя главного организатора правящей партии в палате общин Кристофера Пинчера. Он устроил пьяный дебош в элитном ночном клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли, признал ошибку и подал в отставку. После этого выяснилось, что Джонсон активно продвигал Пинчера по службе, при этом был осведомлен о том, что ранее парламентарий уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

5 июля кабинет министров и аппарат правительства публично покинули более 50 членов Консервативной партии, призвав Джонсона немедленно подать в отставку. 6 июля он отказался уходить, но на следующий день изменил свою позицию.

Аналитики считают, что с уходом Джонсона Украина потеряла своего главного союзника в Европе.