Ксения Собчак вступила в скандал с Татьяной Тарасовой

Тренер высказалась об употреблении алкоголя на матчах, что не понравилось журналистке и ведущей Ксении Собчак. Татьяна Тарасова на днях выступила категорически против разрешения пить пиво на стадионах. «Нет! И еще раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки», — со знанием дела заявила она «Спорт-Экспрессу». Заслуженный тренер считает, что на трибунах хватает адреналина от спортивных шоу и не следует себя искусственно подогревать изнутри.Но Ксении Собчак такое утверждение не понравилось. Она рассмотрела в словах заслуженного тренера унижение русской нации. «Ну понимаете, мы же русские, как увидим стадион — сразу пить и морду бить. Не то что во дворах спальников в регионах, там мы парное молоко из крынки по кругу пускаем и кадриль танцуем. Коротко о развитии спортивной индустрии как шоу, самоокупаемости матчей и немного шовинизма от легенды отечественного спорта в одном абзаце», — ехидничает дочь первого мэра Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. И за это тут же огребла от подписчиков, посчитавших, что острая на язык журналистка слишком уж перегнула палку в своих нападках на Тарасову, которая всего лишь сказала горькую правду.