Кто родился 10 июля

Андрей Владимирович Чернышев (52 года), член Комитета Совета Федерации по социальной политике. Возглавлял компанию «Центр», ЗАО «Энергопромстрой» (Братск), совет директоров ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России». Неоднократно избирался депутатом Законодательного собрания Иркутской области.

В 2004 году Андрей Чернышев основал благотворительный Фонд регионального развития (ныне — фонд «Сибирский характер»).

Избирался депутатом Государственной Думы VII созыва, входил в состав думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

С сентября 2020 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Иркутской области.

А ещё в этот день родились:

Михаил Владимирович Дегтярев (41 год), губернатор Хабаровского края. Был заместителем председателя Молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, помощником депутата Государственной думы РФ Владимира Жириновского по работе в регионе. Являлся депутатом Самарской Городской Думы и Самарской Губернской Думы.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов, занимал пост заместителя председателя думского комитета по науке и наукоемким технологиям, председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

20 июля 2020 года указом Президента РФ Михаил Дегтярёв был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. 19 сентября 2021 года одержал победу на выборах главы региона.

Юрий Николаевич Стоянов (65 лет), российский актер и телеведущий. Народный артист РФ. Был актёром Большого драматического театра (ныне им. Г. А. Товстоно­гова).

В кино дебютировал в 1974 году в эпизоде в картине «Великое противостояние». Всего в фильмографии актёра порядка 50 фильмов и сериалов. Среди них, комедии «Ландыш серебристый» и «Заяц над бездной», драмы «12» и «Белая гвардия», мюзикл «Золотой ключик».

Всенародную известность принесла актёру программа «Городок», которую он создал вместе с Ильей Олейниковым.

Пётр Ильич Климук (80 лет), советский космонавт. Дважды Герой Советского Союза. Проходил службу в авиационных частях Советской Армии.

В 1965 году был зачислен в отряд космонавтов. Совершил три космических полета общей продолжитель­ностью 78 суток 18 часов 18 минут.

После увольнения из отряда космонавтов занимал должности заместителя начальника, начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Илья Львович Олейников (1947-2012), российский актер и телеведущий. Народный артист России. Настоящая фамилия Клявер. Работал в Ленконцерте артистом разговорного жанра.

Широкую известность получил в начале 1990-х годов, создав вместе с Юрием Стояновым телепрограмму «Городок».

Илья Олейников также снимался в кино. Среди известных киноработ актёра, Римский в сериале «Мастер и Маргарита», Тимофей Степанович Окопов в комедии «Мексиканский вояж Степаныча», лакей Фейс в фантастической комедии «Алхимики».