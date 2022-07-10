Лайма Вайкуле высказалась о словах Маргариты Симоньян

Певица Лайма Вайкуле заступилась за Максима Галкина. Последние сутки публика то и дело, что обсуждает дерзкое высказывание Маргариты Симоньян о личной жизни Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Со своим словом о происходящем выступила и Лайма Вайкуле. Лайма Вайкуле много лет дружит с Аллой Борисовной и ее семьей. И, конечно же, то, что позволила себе публично сказать Маргарита Симоньян о близких ей людях, очень разозлило певицу. «За последние сутки я получила так много возмущенных сообщений из разных концов мира, что не вижу возможности промолчать. Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики, и которого я с этой минуты считаю совершенно нерукопожатным», — написала Вайкуле в личном блоге.68-летняя артистка также поделилась своими догадками, мол, почему же Симоньян решила так жестко пройтись по знаменитой паре: «Я хорошо знаю Аллу Пугачеву и Максима Галина. Создается впечатление, что по каким-то причинам Симоньян переполняет чувство ненависти к этой абсолютно счастливой и гармоничной паре». «Умышленное унижение чести и достоинства их семьи, высказанное в столь неприличной форме, демонстрирует вашу профессиональную и человеческую несостоятельность», — добавила блондинка. Исполнительница напоследок обратилась к Симоньян: «Вы в своем уме, Маргарита? Вы же совсем не знаете этих людей! Удивляет также, что вы позволили себе, выступая на федеральном канале и рассуждая на серьезные темы, скатиться к банальному словесному поносу».