Лера Кудрявцева показала новую татуировку

51-летняя Лера Кудрявцева решила увековечить дату рождения своей дочери Маши. Звезда шоу «Секрет на миллион» откровенно рассказывает своим подписчикам о том, что происходит в ее жизни. Несмотря на свой плотный график, Лера ставит на первое место семью. Телезвезда всё свободное время посвящает дочери, которой 13 августа исполнится четыре года. Ведущая программы «Звезды сошлись» решила сделать символичную татуировку и увековечить дату рождения любимой Маши. Лера отправилась в салон и воплотила свою идею в жизнь. Она показала мастера за работой. «Дату рождения доченьки делаем», — сообщила Кудрявцева поклонникам и пообещала показать итоговый результат. Звезда НТВ сдержала свое слово. Она сделала татуировку на запястье, набив дату арабскими цифрами. Татуировка смотрелась очень стильно на загорелой коже Кудрявцевой.Поклонники оценили порыв теледивы. «Очень круто, вам идет», «Теперь тоже хочу такую татуировку, это так мило», — отметили пользователи. Лера часто показывает дочь. Телеведущая с радостью делится и рассказами о новых достижениях Маши, которая растет не только красавицей, но и невероятно сообразительной девочкой.