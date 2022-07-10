Лунный день сегодня 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Завершить неделю на позитивной ноте и привлечь удачу в любых начинаниях получится, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Они помогут использовать энергетику Луны себе во благо.

Воскресный день обещает быть благоприятным и позитивным. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не омрачать его негативными мыслями и агрессией, чтобы не навлечь на себя бед. 10 июля удача будет кс теми, кто не боится нестандартных решений и учится управлять своей судьбой.

Фаза Луны: 11 лунный день растущее ночное светило проведет в созвездии Стрельца. Энергетика этих суток благоприятна для начинаний, путешествий и генерирования новых идей. Астрологи рекомендуют настроиться на позитив, чтобы получить подарки судьбы.

Магнитные бури 10 июля: магнитосфера Земли в безопасности. Магнитных бурь на это воскресенье не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

путешествия;позитивное общение;воплощение смелых идей;отдых;решение бюрократических вопросов;привлечение удачи.оформление кредитов и займов;халатное отношение к делам;агрессивное поведение;потакание дурным привычкам.

Под влиянием Стрельца любые вопросы и задачи решаются легко и с минимальными усилиями. В этот день можно заниматься любыми домашними делами, однако посвящать все свободное время бытовой рутине не стоит. День подходит для долгосрочных путешествий и подготовки к ним, прогулок и любимых дел. Удачным будет решение приготовить что-то необычное и провести время за ужином в кругу семьи.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Воскресный день не предполагает использования деловых костюмов, однако для встреч с коллегами, инвесторами или начальством все же стоит придерживаться правил и не надевать откровенных нарядов. В целом выбор цвета полностью зависит от настроя, поэтому можно комбинировать разные сочетания и добавлять яркие ноты в свой гардероб. Удачу принесут насыщенные зеленые, алые, синие оттенки.

Украшения этого дня — драгоценные металлы. Их энергетика поможет почувствовать себя уверенно и с легкостью отстаивать свое мнение. Из талисманов на этот день стоит выбрать благородный янтарь, малахит и сердолик.

Любовь и общение в 11 лунный день

В это воскресенье нет причин для того, чтобы отменять свидания и оставаться в одиночестве. Воздержаться от шумных компаний стоит в том случае, если понедельник будет рабочим днем. Укрепить отношения семейным парам поможет смена обстановки и отдых на природе, а тем, кто хочет найти свою любовь, не стоит бояться сделать первый шаг. Внимание, забота и умение слушать сыграют на руку и расположат потенциальных партнеров.

Финансы и работа 10 июля

Рост Луны в Стрельце не предполагает финансовых операций, особенно если речь идет о займах и кредитах. Финансовую активность стоит свести к минимуму, ограничить траты до покупки вещей первой необходимости и не поддаваться желанию приобрести предметы роскоши. В целом день удачен как для решения старых задач, так и для старта новых проектов. Юридические и бюрократические вопросы 10 июля решатся быстро, а значит, можно не откладывать оформления важных бумаг и документов.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Воскресенье — день отдыха, восполнения запасов энергии и позитивного общения. Эти составляющие помогут оставаться на высоте, в хорошем самочувствии и полными сил. Для того, чтобы день стал действительно удачным, стоит начать борьбу с вредными привычками и заменить их полезными ритуалами. На пользу пойдут умеренные физические нагрузки, плавание, смена рациона питания. Свежие фрукты и овощи, а также травяные настои помогут оставаться полными сил и надолго сохранить природную красоту.