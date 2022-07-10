Майкл Сэйлор: Ethereum является ценной бумагой

Ethereum следует классифицировать как ценную бумагу, поскольку первоначально актив распространяли среди инвесторов в рамках ICO. Об этом заявил глава MicroStrategy Майкл Сэйлор в интервью Altcoin Daily.

«Ethereum — ценная бумага, думаю, это вполне очевидно. [...] Актив выпустили в ходе ICO, есть команда менеджеров, был премайн. Бывают хардфорки, хардфорки на постоянной основе, есть бомба сложности, активацию которой откладывают», — сказал он.

Сейлор объяснил, что периодические обновления программного обеспечения сети Ethereum, за которыми стоит команда разработчиков, свидетельствуют о том, что актив является ценной бумагой.

По его мнению, чтобы криптовалюта считалась товаром, у нее не должно быть эмитента или кого-либо, кто бы «принимал решения». Он подчеркнул, что подобные цифровые активы базируются на «полностью децентрализованных протоколах». В качестве примера глава MicroStrategy привел биткоин.

«Если вы хотите позиционировать продукт в качестве товара, вы пытаетесь создать нечто похожее на золото в цифровом пространстве», — сказал он.

Сейлор также заявил, что токены всех сетей на базе Proof-of-Stake является ценными бумагами. По его словам, вкладывать деньги в эти активы «крайне рискованно» из-за потенциальных проблем с регуляторами. Он добавил, что это одна из ключевых причин, по которой MicroStrategy инвестирует только в биткоин.

Ранее компания приобрела дополнительные 480 BTC по средней цене около $20 817. Организация держит на балансе 129 699 BTC (~$2,76 млрд по курсу на момент написания) — на их покупку она потратила $3,98 млрд.

Напомним, в июне Сэйлор заявил, что MicroStrategy не намерена продавать криптовалюту даже при неблагоприятных рыночных условиях.