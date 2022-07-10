Marathon сократила добычу биткоина на 44%

За второй квартал 2022 года американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings добыла 707 BTC — на 43,8% меньше, чем за первые три месяца года.

$MARA's June 2022 #bitcoin production and mining operations is out:



- 29,640 miners (c. 2.9 EH/s) ready to be energized

- Total #BTC holdings = 10,055 BTC #HODL

- Produced 707 #BTC during 2022 Q2https://t.co/Scd3NM3SYl — Marathon Digital Holdings (@MarathonDH) July 7, 2022

Год к году показатель вырос всего на 8%. Добыча цифрового золота начала снижаться с апреля. Самым провальным месяцем стал июнь (140 BTC).

Добыча BTC по месяцам. Данные: Marathon.

Падение добычи во втором квартале в компании объяснили рядом причин:

задержкой с подачей электроэнергии на объекты в Техасе;

техническим обслуживание электростанции в Хардине (Монтана) в апреле-мае и ураганом, повредивший ее в июне.

По словам председателя и CEO Marathon Фреда Тиля, фирма установила на предприятиях провайдера инфраструктуры Compute North в Техасе суммарно около 49 640 майнеров с потенциальным хешрейтом ~4,8 EH/s. Оборудование готово к подключению к сети.

"Несмотря на многочисленные заверения в том, что подача электроэнергии произойдет в июне, поставщик Compute North все еще ожидает подтверждения федеральным агентством своего налогового статуса", — уточнил Тиль.

Прошедший 11 июня через Хардин ураган повредил градирни электростанции, оставив без питания 30 000 майнеров компании в регионе, напомнил глава Marathon. В распоряжении фирмы осталось 6300 активных устройств, производящих примерно 0,7 EH/s.

"Несмотря на текущие операционные проблемы, мы работаем над тем, чтобы извлечь выгоду из возможностей хостинга, и активно взаимодействуем с различными провайдерами. В конечном счете мы с нетерпением ждем возможности преодолеть эти временные сложности и укрепить позиции Marathon как лидера отрасли", — заявил Тиль.

На конец квартала компания накопила 10 055 BTC (~$199 млн) и располагала денежными средствами в размере примерно $88,7 млн. Непогашенный остаток кредитов составлял $35 млн.

Напомним, акции Marathon оказались самыми переоцененными среди публичных майнинговых компаний, согласно представленной в апреле метрике от аналитиков Arcane Research.