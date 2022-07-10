Marathon сократила добычу биткоина на 44%
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Marathon сократила добычу биткоина на 44%

Marathon сократила добычу биткоина на 44%


За второй квартал 2022 года американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings добыла 707 BTC — на 43,8% меньше, чем за первые три месяца года.



Год к году показатель вырос всего на 8%. Добыча цифрового золота начала снижаться с апреля. Самым провальным месяцем стал июнь (140 BTC).


Добыча BTC по месяцам. Данные: Marathon.

Падение добычи во втором квартале в компании объяснили рядом причин:


  • задержкой с подачей электроэнергии на объекты в Техасе;
  • техническим обслуживание электростанции в Хардине (Монтана) в апреле-мае и ураганом, повредивший ее в июне.

По словам председателя и CEO Marathon Фреда Тиля, фирма установила на предприятиях провайдера инфраструктуры Compute North в Техасе суммарно около 49 640 майнеров с потенциальным хешрейтом ~4,8 EH/s. Оборудование готово к подключению к сети.


"Несмотря на многочисленные заверения в том, что подача электроэнергии произойдет в июне, поставщик Compute North все еще ожидает подтверждения федеральным агентством своего налогового статуса", — уточнил Тиль.


Прошедший 11 июня через Хардин ураган повредил градирни электростанции, оставив без питания 30 000 майнеров компании в регионе, напомнил глава Marathon. В распоряжении фирмы осталось 6300 активных устройств, производящих примерно 0,7 EH/s.


"Несмотря на текущие операционные проблемы, мы работаем над тем, чтобы извлечь выгоду из возможностей хостинга, и активно взаимодействуем с различными провайдерами. В конечном счете мы с нетерпением ждем возможности преодолеть эти временные сложности и укрепить позиции Marathon как лидера отрасли", — заявил Тиль.


На конец квартала компания накопила 10 055 BTC (~$199 млн) и располагала денежными средствами в размере примерно $88,7 млн. Непогашенный остаток кредитов составлял $35 млн.


Напомним, акции Marathon оказались самыми переоцененными среди публичных майнинговых компаний, согласно представленной в апреле метрике от аналитиков Arcane Research.

# Экономика marathon, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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