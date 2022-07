Marathon сократила добычу биткоина на 44%

За второй квартал 2022 года американская майнинговая компания Marathon Digital Holdings добыла 707 BTC — на 43,8% меньше, чем за первые три месяца года.

$MARA's June 2022 #bitcoin production and mining operations is out:



- 29,640 miners (c. 2.9 EH/s) ready to be energized

- Total #BTC holdings = 10,055 BTC #HODL

- Produced 707 #BTC during 2022 Q2https://t.co/Scd3NM3SYl