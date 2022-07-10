Маркетолог назвал маловероятным возвращение к советским брендам

Вадим Карасев

Маркетолог Березин: возвращение к советским брендам маловероятно из-за правовых вопросов

Глава гильдии маркетологов Игорь Березин оценил возвращение к советским брендам как маловероятное. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

«Под брендами обычно понимают торговые марки, которые обладают исключительными конкурентными преимуществами, узнаваемостью по сравнению с другими», — сказал он. Березин уточнил, что некоторые из советских марок были ГОСТами. В пример он привел шоколад «Аленка», который мог производить любой комбинат на территории СССР.

Маркетолог объяснил, что возрождение советской продукции связано со множеством трудностей и правовых вопросов. Тяжбы по поводу производства пива «Жигулевское» шли долгое время, отметил он, поскольку продукт изготавливался на пивоваренных заводах по всему Советскому Союзу.

Ранее аналитический центр «Синергия» провел исследование, согласно результатам которого более 80 процентов россиян хотят возвращения товаров под советскими брендами. Респонденты, положительно относящиеся к возрождению брендов, отметили их надежность и ценовую доступность.