Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

Meta предупредила сотрудников о «грядущих трудностях»

Италия профинансирует проекты в сферах ИИ и блокчейна на 45 млн евро.

FIFA задействует ИИ для определения офсайдов на ближайшем Чемпионате мира по футболу.

GPT-3 написал научную работу о самом себе.

Илон Маск заявил о необходимости регулирования общего ИИ.

Ученые создали генератор трехмерных изображений.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Компания Meta предупредила сотрудников о «тяжелых временах». Также техгигант описал приоритеты и проблемы компании в будущем.

Директор по продукту Крис Кокс заявил, что Meta столкнулась с финансовыми трудностями, связанными с изменениями политики конфиденциальности и макроэкономическим давлением. Сотрудникам нужно «безупречно работать» без ожиданий огромного притока новых инженеров и бюджетов, добавил он.

Топ-менеджер выделил шесть областей, в которые техгигант должен увеличить инвестиции: метавселенная, ИИ, обмен сообщениями, продвижение Reels, монетизация и соответствие новым требованиям конфиденциальности.

Компании также нужно в пять раз увеличить количество графических процессоров для центров обработки данных, чтобы конкурировать с TikTok, заявил Кокс.

Правительство Италии выделит 45 млн евро на субсидирование проектов, связанных с ИИ, Интернетом вещей и блокчейном. Заявки на финансирование начнут принимать с 21 сентября 2022 года.

В правительстве отметили, что гранты могут получить разработчики социально значимых проектов вроде образования, сельского хозяйства и здравоохранения.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) запустило расследование двух аварий Tesla со смертельным исходом.

Один из инцидентов связан с гибелью двух жителей Флориды 6 июля 2022 года. По данным дорожного патруля, автомобиль врезался в заднюю часть неподвижного тягача с прицепом, припаркованного на стоянке для грузовиков. Водитель и пассажир погибли.

Представитель дорожного патруля отметил, что пока неизвестно, был ли активирован автопилот в момент столкновения.

Международная федерация футбола (FIFA) задействует искусственный интеллект для определения офсайдов на играх Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре.

По словам представителей организации, система включает сенсор в мяче и 12 камер на крыше стадиона. Также благодаря машинному обучению видеодатчики смогут отслеживать 29 точек на теле игрока.

Собранные данные позволят системе зафиксировать офсайд «в течение нескольких секунд». В случае нарушения программа передаст информацию представителям FIFA, которые оповестят судью на поле.

В организации подчеркнули, что система призвана помочь принимать «более быстрые и точные решения», а не заменить человека.

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что общий искусственный интеллект необходимо регулировать.

В интервью для подкаста Getting Stoned бизнесмен рассказал, что при сохранении текущего прогресса человечество вскоре сможет создать цифровой интеллект, превосходящий человеческий во всех отношениях.

Он добавил, что общий ИИ потенциально несет риски для общественной безопасности. Поэтому за технологией следует установить контроль со стороны регуляторных органов, считает Маск.

К 2050 году южнокорейские правоохранители планируют задействовать робособак, беспилотные патрули и искусственный интеллект.

По мнению Национального полицейского агентства (NPA), автономные устройства помогут поддерживать порядок на улицах. ИИ-технологии позволят обеспечить мобильность правоохранителей, считают специалисты.

В NPA добавили, что нововведения помогут органам правопорядка адаптироваться к условиям меняющегося мира, а их главной целью станет сокращение зависимости полиции от людей.

Стартап Deep Longevity в сотрудничестве с Гарвардской медицинской школой разработала искусственный интеллект, позволяющий улучшить ментальное здоровье.

В основе алгоритма лежат две модели. Первая представляет собой набор нейросетей, предсказывающий хронологический возраст и психологическое благополучие респондентов через 10 лет на основе данных опроса. Эта модель изображает траектории человеческого разума по мере его старения.

Вторая является самоорганизующейся картой, созданной в качестве основы для системы рекомендаций для улучшения психического здоровья. Этот алгоритм разбивает респондентов на кластеры в зависимости от вероятности развития у них депрессии и определяет кратчайший путь к кластеру ментальной устойчивости.

Deep Longevity также выпустила бесплатное веб-приложение, позволяющее пользователям пройти психологический тест и получить отчет с идеями об улучшении психического благополучия в долгосрочной перспективе.

Текстовый генератор GPT-3 написал академическую статью о самом себе. Ученые отправили «работу» на рецензию в один из научных журналов.

Шведская исследовательница Альмира Османович Тунстрем попросила алгоритм написать научную статью в 500 слов о GPT-3, а также добавить в текст ссылки и цитаты. По ее словам, спустя два часа система завершила работу над документом, указав проверенные цитаты в нужных местах и правильном контексте.

Тунстрем предположила, что эксперимент позволит изменить систему финансирования академического сообщества в зависимости от количества публикаций. По ее словам, ИИ-помощник сможет генерировать новую статью каждый день.

Исследователи из Стэнфорда разработали модель искусственного интеллекта EG3D, которая генерирует случайные изображения лиц и других объектов с высоким разрешением в трехмерном пространстве.

Демонстрация EG3D. Данные: Стэнфордская лаборатория вычислительной обработки изображений.

Инженеры добавили в генеративно-состязательную сеть дополнительный компонент, который преобразовывает изображения в 3D.

Чтобы редактировать фотографии, созданные EG3D, другая команда исследователей разработала модель машинного обучения GiraffeHD. По словам инженеров, оба алгоритма продемонстрировали высокую скорость работы даже на слабых ноутбуках.

Американский стример Дилан Бэк, известный под ником Rudeism, разработал ИИ-контроллер для Apex Legends.

Демонстрация работы самодельного контроллера. Данные: Rudeism.

Устройство производит выстрелы с помощью голосовых команд «брр-р-р-р» и «паф-паф», а целится благодаря специальной перчатке.

В качестве основы для контроллера моддер использовал одноплатную систему Arduino, с микрофоном и датчиком движения, закрепленным на руке.

С 3 по 9 июля 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $90 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Klang Games привлек $41 млн для создания виртуального мира с существами, наделенными искусственным интеллектом.

Стартап Celus, использующий ИИ для автоматизации проектирования печатных плат, собрал $25,6 млн.

Производитель ИИ-чипов Rebellions получил $22,8 млн.

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