Молодой ухажер Волочковой: «Зачем обязательно писать, что мы с ней любовники?»
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Молодой ухажер Волочковой: «Зачем обязательно писать, что мы с ней любовники?»

Молодой ухажер Волочковой: «Зачем обязательно писать, что мы с ней любовники?»

Анастасия Волочкова не привыкла скрывать от публики личную жизнь — она открыто рассказывает о прошлых отношениях и о том, как обстоят дела на интимном фронте сейчас. Кстати, недавно у звезды появился молодой избранник.


В Сети обсуждают роман 46-летней Волочковой с владельцем агентства недвижимости и юристом по имени Хан. Бойфренд младше звезды на 20 лет, его настоящее имя Джехангир Мансуров. На этот раз балерина сорвала джекпот — молодой человек не только хорош, но и богат: конечно, не бизнесмен из списка Forbes, но порадовать звезду дорогими подарками может.

Интересно, что Хан сам завязал разговор с танцовщицей в соцсетях. Когда он узнал, что она затеяла стройку на участке, то предложил помощь и приехал на личную встречу.

«Когда я согласился делать ограждение для Настиного участка, то услышал в ее адрес столько разных гадостей от других людей! Даже забеспокоился. И решил: обязательно надо составить договор, мало ли что. А потом, пообщавшись с Настей, узнав ее как прекрасного человека, забыл и о договоре, и вообще обо всем. Пусть это ограждение будет ей подарком», — признался молодой специалист.

Несмотря на то, что все поклонники Волочковой трубят о романе балерины с молодым избранником, он открещивается от связи, но по разговору чувствуется — опытная и красивая женщина привлекает его.

«Нас связывают просто хорошие, человеческие отношения. Дружба... Настя вызывает у меня огромное уважение и необыкновенно светлые чувства. Почему мы с Настей не можем просто общаться, почему всем обязательно видится какая-то пошлость, что-то нехорошее, какие-то скрытые умыслы? Зачем обязательно писать, что мы с ней любовники?» — недоумевает Хан.

Отметим, что любовью всей своей жизни Волочкова называет миллиардера Сулеймана Керимова. В нулевых мужчина задаривал ее дорогими подарками и даже вручил ключи от квартиры в самом центре Петербурга. Недвижимость до сих пор невозможно продать из-за баснословной цены, которая превышает 300 миллионов рублей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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