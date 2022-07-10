На Совете Госдумы рассмотрят вопрос внеочередного пленарного заседания
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На Совете Госдумы рассмотрят вопрос внеочередного пленарного заседания

На Совете Госдумы рассмотрят вопрос внеочередного пленарного заседания

В понедельник, 11 июля, состоится внеочередное заседание Совета Госдумы. Такое поручение дал председатель палаты Вячеслав Володин.

В частности, на повестку поставлен вопрос внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля.

«Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — сообщается в Telegram-канале палаты.

Ранее спикер Госдумы сообщал, что за прошедшие месяцы палатой был принят 361 закон, а остались нерассмотренными 1203 инициативы в разной степени готовности.


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По материалам: pnp.ru

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