Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы
Сегодня, 21:50 Вадим КарасевГосдума на внеочередном заседании может рассмотреть законопроекты о помощи экономике
Госдума на внеочередном заседании, возможность которого рассмотрит Совет Государственной Думы 11 июля, может вынести на обсуждение законопроекты о мерах помощи экономики, такие темы называет РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Вряд ли там будет что-то экстраординарное», — указал второй собеседник агентства.
Ранее стало известно, что Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля. Отмечалось, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.
По материалам: lenta.ru