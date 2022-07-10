Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы
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Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы

Названы темы обсуждения на внеочередном заседании ГосдумыГосдума на внеочередном заседании может рассмотреть законопроекты о помощи экономике

Госдума на внеочередном заседании, возможность которого рассмотрит Совет Государственной Думы 11 июля, может вынести на обсуждение законопроекты о мерах помощи экономики, такие темы называет РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Вряд ли там будет что-то экстраординарное», — указал второй собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля. Отмечалось, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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