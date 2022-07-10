Неизвестные расстреляли посетителей двух баров в ЮАР
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Неизвестные расстреляли посетителей двух баров в ЮАР

Неизвестные расстреляли посетителей двух баров в ЮАРAFP: в ЮАР при стрельбе в двух барах погибли 18 человек

В ЮАР неизвестные ворвались в два бара и расстреляли посетителей. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает AFP.

По данным агентства, в городе Соуэто в результате случившегося убиты 14 человек, еще 23 пострадали, из них трое находятся в критическом состоянии. Как уточняет eNCA, в городе Питермарицбург два человека погибли на месте, еще двое умерли в больнице. Восемь человек госпитализированы.

По факту случившегося проводится расследование.

В начале июня при стрельбе возле бара в американском городе Чаттануга штата Таннесси погибли три человека. Кроме того, были ранены 14 человек. Стрельба началась ночью. Один человек погиб под колесами автомобиля, двое других скончались от огнестрельных ранений.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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