Обновление Red Dead Redemption 2 до Xbox Series X | S отменили, согласно данным инсайдера

Вадим Карасев





Игровой инсайдер Tez2, который часто делится информацией про Rockstar, сообщил несколько дней назад, что разработку ремастеров Grand Theft Auto IV и Red Dead Redemption отменили. Потом его информацию подтвердил ресурс Kotaku, отметив, что Rockstar действительно отказалась от планов выпускать ремастеры этих двух игр.

Давно ходят слухи про разработку оптимизированной версии Red Dead Redemption 2 до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5. Об этом ранее говорил и сам Tez2. Но, похоже, что выпуск обновления тоже «свернули», о чем сегодня заявил инсайдер. Tez2 отмечает, что в ближайшее время выпускать улучшенную версию Red Dead Redemption 2, похоже, Rockstar не собирается.

Напомним, на днях Rockstar подтвердили, что сокращают поддержку Red Dead Online, чтобы сконцентрироваться на новой части Grand Theft Auto.